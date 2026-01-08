İnsanı koridorlara saldırdılar! Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri rehin aldı
Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken, insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi. Suriye ordusu ise bölge bölge SDG’ye operasyonlara başladı.
Terör örgütü PKK/YPG Eşrefiye Mahallesi'ndeki Selahaddin Cami yakınında "kontrol noktası" kurdu.
Terör örgütü mensupları, bu noktayla sivillerin Eşrefiye Mahallesi'nden ayrılarak Halep'in güvenli bölgelerine geçişini engellemeye başladı. Teröristler ayrıca sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek için Suriye ordusu tarafından açılan insani koridora da saldırı düzenledi.
Halep'in Süryan Mahallesi'ndeki insani koridora terör örgütünce havan atışı yapıldı.
Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.
Suriye ordusu da Halep kent merkezinde SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu.
Gündem
Halep’te teröre Şam tokadı! Suriye ordusu operasyon için düğmeye bastı, bölgede taşlar yerinden oynuyor!