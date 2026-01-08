  • İSTANBUL
İnsanı koridorlara saldırdılar! Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri rehin aldı

İnsanı koridorlara saldırdılar! Terör örgütü SDG, Halep'te sivilleri rehin aldı

Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG, işgali altındaki Halep'in Eşrefiye Mahallesi'nde "kontrol noktası" kurarak sivillerin bölgeden ayrılmasını engellerken, insani geçiş noktasına da saldırı düzenledi. Suriye ordusu ise bölge bölge SDG’ye operasyonlara başladı.

Terör örgütü PKK/YPG Eşrefiye Mahallesi'ndeki Selahaddin Cami yakınında "kontrol noktası" kurdu.

Terör örgütü mensupları, bu noktayla sivillerin Eşrefiye Mahallesi'nden ayrılarak Halep'in güvenli bölgelerine geçişini engellemeye başladı. Teröristler ayrıca sivillerin bölgeden ayrılmasını engellemek için Suriye ordusu tarafından açılan insani koridora da saldırı düzenledi.

Halep'in Süryan Mahallesi'ndeki insani koridora terör örgütünce havan atışı yapıldı.

Saldırıda can kaybı olup olmadığına ilişkin henüz açıklama yapılmadı.  

Suriye ordusu da Halep kent merkezinde SDG'ye yönelik nokta operasyonlara başladığını duyurdu.

SDG kökü kurumadan Suriyede rahat olmayacağı belli. Türkiye'de destek vermeli ne kadar hain varsa yok edilmeli. Burada göz mummak olmaz. Eşkıya kafa yapısı Halep'te yok edilmeli.

ata

siyonist kafa tersine gazze yaşatmak istiyorlar... o yüzden ağır bombardıman yapılmadan, yüksek binalar yıkılmadan oraya girmek zor... sonra siyonist kafa çıkacak siviller ölüyor, bebekler öldü.. diyerek şarayı yine terörist sınıfına koyacaklardır... yani kafa hiç akıllanacak bir kafa değil... yine ağır bedeller ödenecek ve türkiye girmeden bu işler hallolmayacak. nihai hedef türkiye.ye ilhak olmaktır...
