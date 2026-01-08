  • İSTANBUL
Ekonomi
Neler oluyor? 68 bin 500 şirket iflas etti
Haber Merkezi

Neler oluyor? 68 bin 500 şirket iflas etti

Küresel ekonomik kriz etkisini net bir şekilde göstermeyi sürdürüyor. Son gelen veriler şok bir detayı ortaya çıkardı. 68 bin 500 şirket iflas bildiriminde bulundu.

Foto

Fransa ekonomisi, 2025'te işletmeler cephesinde yaşanan sert dalgayla gündeme geldi. Açıklanan resmi veriler, yıl boyunca 68 bin 500 şirketin faaliyetlerini durdurduğunu ortaya koydu. Bu rakam, son yılların en yüksek iflas seviyesi olarak kayıtlara geçti.

Foto

İflas verileri, 2025'te ticari yaşamda yaşanan kan kaybının derinleştiğini gösterdi. Bir önceki yıla göre iflas sayısı yüzde 3,4 arttı.

Foto

Ayrıca 2010-2019 dönemindeki "normal" kabul edilen ortalamaların da yüzde 23 üzerine çıkıldı. İflasların üst üste dördüncü yıl artması, ekonomik toparlanma beklentilerini zayıflatırken, uzmanlar bu süreci "ödeme gücü krizi" olarak değerlendiriyor.

Foto

2025'teki artış, bazı sektörlerde çok daha belirgin hissedildi. Pandemi öncesi döneme kıyasla en dikkat çeken yükseliş ulaştırma ve depolama alanında görüldü.

Foto

Bu sektörde iflasların yüzde 61 arttığı belirtilirken, bilgi ve iletişimde yüzde 42, otomotiv ticaretinde yüzde 40, konaklama ve restoranlarda ise yüzde 34 artış yaşandığı kaydedildi.

