Zelenskiy’den ABD çağrı: Maduro gibi Kadirov'u da kaçırın! Kadirov: Soytarı, erkeksen sen dene!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’den Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov’u kaçırmasını istedi. Zelenskiy, bu adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “güçlü bir mesaj” olacağını savundu.

Rus basınına göre Ukraynalı lider, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son hamlelerini örnek göstererek “Bütün dünya bunun sonucunu gördü. O halde Kadirov’a karşı da bir tür operasyon düzenlesinler… Belki o zaman Putin bunu görür ve düşünür” ifadelerini kullandı.

SOYTARI, BİR ERKEK GİBİ TEHDİT BİLE EDEMİYOR

Çeçen lider Ramzan Kadirov ise iddialara sosyal medya platformu Telegram üzerinden yanıt verdi. Zelenskiy’yi müzakere sürecini sabote etmeye çalışmakla suçlayan Kadirov, Ukrayna liderinin ABD’nin arkasına saklandığını savundu. “Soytarı, ABD yetkililerinin beni kaçırmasını öneriyor. Dikkat edin, bunu bizzat kendisi yapmayı aklından bile geçirmiyor. Bir erkeğin yapacağı gibi doğrudan tehdit etmiyor bile” diyen Kadirov, Zelenskiy’nin güvenli bir mesafeden izlemeyi tercih ettiğini öne sürdü.