Dünya

Zelenskiy'den ABD çağrı: Maduro gibi Kadirov'u da kaçırın! Kadirov: Soytarı, erkeksen sen dene!

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Zelenskiy'den ABD çağrı: Maduro gibi Kadirov'u da kaçırın! Kadirov: Soytarı, erkeksen sen dene!

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’ye çağrı yaparak Venezuela Devlet Başkanı Maduro gibi Rusya’ya bağlı Çeçenistan’ın lideri Ramzan Kadirov’u da kaçırmalarını istedi. Kadirov ise Zelenskiy’ye ‘soytarı’ diye seslenerek, “Erkeksen kendin denesene” dedi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD’den Rusya Federasyonu’na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti’nin lideri Ramzan Kadirov’u kaçırmasını istedi. Zelenskiy, bu adımın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’e “güçlü bir mesaj” olacağını savundu.

Rus basınına göre Ukraynalı lider, ABD’nin Venezuela’ya yönelik son hamlelerini örnek göstererek “Bütün dünya bunun sonucunu gördü. O halde Kadirov’a karşı da bir tür operasyon düzenlesinler… Belki o zaman Putin bunu görür ve düşünür” ifadelerini kullandı.

SOYTARI, BİR ERKEK GİBİ TEHDİT BİLE EDEMİYOR

Çeçen lider Ramzan Kadirov ise iddialara sosyal medya platformu Telegram üzerinden yanıt verdi. Zelenskiy’yi müzakere sürecini sabote etmeye çalışmakla suçlayan Kadirov, Ukrayna liderinin ABD’nin arkasına saklandığını savundu. “Soytarı, ABD yetkililerinin beni kaçırmasını öneriyor. Dikkat edin, bunu bizzat kendisi yapmayı aklından bile geçirmiyor. Bir erkeğin yapacağı gibi doğrudan tehdit etmiyor bile” diyen Kadirov, Zelenskiy’nin güvenli bir mesafeden izlemeyi tercih ettiğini öne sürdü.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Mert

Ey kadirov şen bilmezmisin o bir yahudidir korkaktır hiçbir zaman kendi işlerini kendileri görememiştir hep başka beslemelere ve yalakalara yaptırmışlardır aynı Türkiye'de chpye çullanan mezhep düşmanlığı yapan eziklere bak anlarsın

Şehir

Adamsın KADİROV
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
