Usta wingsuit pilotunun ölüm uçuşu: Table Mountain’da feci son

Dünyanın en iyi wingsuit pilotlarından biri olarak kabul edilen ABD’li Brendan Weinstein (32), Güney Afrika’nın Cape Town kentinde bulunan 1.086 metre yükseklikteki Table Mountain’dan atladıktan kısa süre sonra kayalıklara çarparak hayatını kaybetti. Olay, pazartesi sabahı saat 09.00 civarında meydana geldi.

Turistler atlayış anını görmese de çarpma sırasında gelen çığlıkları duyduklarını ve sporcuların yere çarpışını gözleriyle gördüklerini aktardı. Weinstein’ın yaklaşık 120 mil/saat (yaklaşık 193 km/saat) hızla zemine çarptığı belirtildi.

TEK BAŞINA CAPE TOWN'A GİTTİ

Utahlı sporcu Weinstein’ın, zorlu uçuşu gerçekleştirmek amacıyla tek başına Cape Town’a gittiği bildirildi. İddialara göre sporcu, Table Mountain’ın zirvesine teleferikle çıkarken paraşüt ve wingsuit ekipmanlarını görevlilerden gizledi. Dağın üstünde yaklaşık 15 dakika yürüyerek daha önce wingsuit atlayışlarının yapıldığı çıkış noktasına ulaştı.

Weinstein’ın eşi Kivia Martins ve küçük oğlu Eiger’i ABD’de bırakarak bu uçuşa çıktığı belirtildi.

DÜŞÜŞÜ 10 SANİYE SÜRDÜ

Son derece tecrübeli olan Weinstein’ın 1.600’den fazla wingsuit uçuşu, 800 BASE jump ve 1.000 paraşüt atlayışı bulunuyordu. Ancak bu kez şansı yaver gitmedi; uçurumdan kendini bıraktıktan 10 saniyeden daha kısa süre içinde kayalıklara çarptığı açıklandı.

Olay sonrası Wilderness Search & Rescue ile Güney Afrika Milli Parklar (SanParks) ekipleri alarma geçti. Helikopter destekli arama çalışmaları sonucu sporcu saat 10.00 civarında ağır yaralı halde bulundu; ancak doktorlar olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Katılımcılar, cenazenin yüzündeki ağır deformasyon nedeniyle kimliğin DNA yoluyla doğrulanacağını bildirdi.

'SON DERECE TEHLİKELİYDİ'

Eski Güney Afrikalı skydiver Jeff Ayliffe, Weinstein’ın atlayış noktasının daha önce başarıyla kullanıldığını ancak son derece teknik olduğunu vurguladı. Ayliffe şunları söyledi: “Atlayış noktası daha önce defalarca başarıyla kullanıldı ancak çok teknik bir atlayış. Weinstein dünyanın en deneyimli BASE jump sporcularından biri olarak gösteriliyordu. Ne yazık ki çok üzücü bir son yaşandı.”

Wilderness Search & Rescue sözcüsü, Table Mountain’dan atlamanın yasak olduğunu belirterek şu uyarıyı yaptı: “Bu yalnızca atlayan kişi için değil, rota üzerinde yürüyen yüzlerce insan için de büyük tehlike yaratıyor.”

ACI HABERİ EŞİ DUYURDU

Weinstein’ın eşi Kivia Martins, Facebook hesabından acı haberi duyurarak, küçük oğulları Eiger’in ileride babasını tanıyabilmesi için hayranlardan ve arkadaşlardan anı paylaşmalarını istedi. Martins, mesajında şu ifadeleri kullandı: “Brendan’ı çok erken kaybettik. Derin bir iz bıraktı. Oğlumuzun büyüdüğünde babasını hatırlayabilmesi için anılarınızı paylaşmanızı rica ediyorum.”

Weinstein’ın uçuşları daha önce GoPro, Red Bull, MSN gibi platformlarda yayınlanmış, 2016’da World Wing Suit League’de ön plana çıkmıştı. Weinstein, Türkiye, Çin, Brezilya ve İsviçre Alpleri gibi birçok bölgede uçuşlar gerçekleştirmişti.

Weinstein’ın hayatını kaybetmesiyle BASE jump camiasındaki resmi kayıtlara göre 1983’ten bu yana 147. ölüm vakası yaşanmış oldu.