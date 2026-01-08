Karar verilen dosya açılan dosyadan fazla

Bakan Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen 'Sulh Hukuk Mahkemelerinin Görev Alanına Giren Uyuşmazlıklarda Yargı Kararları Işığında Güncel Arabuluculuk Uygulamaları Semineri'ne katıldı.

Bakan Tunç, mahkemelerin iş yükünün ve uyuşmazlıkların arttığını belirterek, "Bu tablo karşısında çözümü sadece yargılamada aramak değil alternatif çözüm yöntemlerini de devreye sokarak yargının iş yükünü azaltmalıyız. Bu noktada; kişiler arasındaki, taraflar arasındaki uyuşmazlığı dostane bir şekilde barışçıl yöntemlerle çözerek daha az masrafla, daha hızlı ve gizlilik içerisinde çözerek özellikle toplumsal barışı önceleyen ve aslında bunun geleneklerimize de uygun bir yöntemle çözülmesini sağlayan alternatif uyuşmazlık çözüm yöntemleri giderek önem kazandı" diye konuştu.

'KARAR VERİLEN DOSYA, YIL İÇİNDE AÇILAN DOSYADAN FAZLA'

Bakan Tunç, Sulh Hukuk Mahkemeleri’nin görev alanına giren uyuşmazlıkların, hukukun insanla doğrudan temas ettiği alanları oluşturduğunu söyleyerek, "2025 yılında Sulh Hukuk Mahkemeleri’nde toplam iş yükü sayısı 1 milyon 612 bin 993'tür. Bu dosyaların 424 bin 736'sı 2024 yılından devreden, 1 milyon 176 bin 855'i yıl içinde açılan, 11 bin 402'si üst derece mahkemelerce bozularak gönderilen dosyalardan oluşmaktadır. 2025 yılında 1 milyon 240 bin 39 dosya karara bağlanmış, 372 bin 954 dosya gelecek yıla devretmiştir. Aslında rakamlara baktığımız zaman; karar verilen dosya, yıl içinde açılan dosyadan fazla.

Dolayısıyla biriken iş yükünü eriten bir yargı sistemin olduğunu da burada görmek mümkün, görmekten de memnuniyet duyuyoruz. Yani 2026'daki çalışmalarla aslında bu devreden dosya sayısı giderek azalacak ve sonuçta devretmeden özellikle yıl içinde açılan dosyalar yıl içinde karara bağlanarak vatandaşlarımızın özellikle yargı hizmetinden memnuniyeti sağlanmış olacak" ifadelerini kullandı.

'HEDEFİMİZ, YARGILAMAYI HIZLANDIRMAK'

Bakan Tunç, 12'nci Yargı Paketinde özellikle yargılamayı hızlandırmak ve süreci sadeleştirmek amacıyla önemli taslak çalışmaları olduğunu işaret ederek, "Gerçekleştirdiğimiz her reformun ortak hedefi açıktır; yargılamayı hızlandırmak, belirsizliği azaltmak ve makul sürede sonuçlanan, güven veren bir adalet sistemi inşa etmek. Bu dönüşümün başarısı siz değerli yargı mensuplarımızın bilgi, tecrübe ve vicdanıyla mümkün olacaktır. Kanunlar yolu açar; mevzuat ve adaleti hayata geçirecek olan yargı mensuplarımızdır.

Adalet Bakanlığı olarak bu sürecin her aşamasında bizler sizlere lojistik destek vermekte, mevzuatın iyileştirilmesi noktasında milletvekillerimizle aranızda bir köprü olmak noktasındaki gayretimizi hep sürdürmeye devam edeceğiz" açıklamasında bulundu.