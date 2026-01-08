  • İSTANBUL
Ekonomi Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Rakam dudak uçuklattı
Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankası rezervleri açıklandı! Rakam dudak uçuklattı

Merkez Bankasının rezervi açıklandı. Bankanın toplam rezervleri 189,1 milyar dolar oldu.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

TCMB, haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 2 Ocak itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 2 milyar 414 milyon azalarak 74 milyar 564 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 26 Aralık'ta 76 milyar 978 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Bu dönemde altın rezervleri de 2 milyar 368 milyon dolar azalışla 116 milyar 894 milyon dolardan 114 milyar 526 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, 2 Ocak haftasında bir önceki haftaya göre 4 milyar 782 milyon dolar azalarak 193 milyar 872 milyon dolardan 189 milyar 90 milyon dolara geriledi.

 

TCMB rezervleri, Ocak 2024'ten bu yana şöyle (milyon dolar):

