İşte Amerikan demokrasisi! Maduro’nun eşine vahşi darp! "Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"

Silahsız Bir Kadına Saldıracak Kadar Alçaldılar!

Cumartesi günü Caracas’ta gerçekleştirilen hukuksuz operasyonun perde arkasından tam bir insanlık dramı çıktı. Daily Mail’in aktardığı bilgilere göre; 69 yaşındaki Cilia Flores, ABD güçlerinin vahşi müdahalesi sonucu ağır yaralandı. Mahkemeye yüzü gözü morluklar içinde, alnında bandajlarla getirilen Flores’in hali, "Amerikan Demokrasisi" denilen zulüm mekanizmasının özeti gibiydi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğrafın Maduro'nun eşi olduğu öne sürülüyor. Ancak diğer fotoğraflardan da 69 yaşındaki Cilia Flores'in ABD'liler tarafından darp edildiği açıkça görülüyor.

"Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"

Flores’in avukatı Mark Donnelly, mahkeme salonunda yankılanan o acı gerçekleri tek tek sıraladı: Müvekkilinin kaburgası kırılmış, yüzü morluklar içinde kalmış ve vücudunda "ciddi yaralanmalar" meydana gelmişti. Kovboy Trump’ın emrindeki haydutlar, silahsız bir hanımefendiyi darp edecek kadar sefilleştiler. Flores, bu işkencelere ve uydurma suçlamalara rağmen mahkemede dik durarak "Tamamen masumun" diye haykırdı.

Trump’ın Kirli Operasyonu: Hedef İslam Dünyasının Dostu Maduro!

Başkan Erdoğan ile olan yakınlığı ve dik duruşuyla bilinen Maduro’yu deviremeyenler, çareyi ailesine işkence yapmakta buldu. Kendi ülkesinde barışı savunan bir devletin başkan eşini kaçırıp darp etmek, ancak Trump gibi bir zorbanın ve "Siyonist uşağı" bir sistemin eseri olabilirdi.

"Demokrasi" Değil, Barbarlık!

Mahkeme, avukatların talebi üzerine Flores’in tıbbi bakım alması talimatını vermek zorunda kaldı. Ancak bu kararın, kadına el kaldıracak kadar alçalan bir ordunun ve devletin utancını örtmeye yetmeyeceği aşikardır. Tüm dünya sessiz kalsa da, mazlumların sesi olan Anadolu feraseti, ABD'nin bu haydutluğunu asla unutmayacaktır!