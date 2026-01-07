  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Halep'te gerilim tırmanıyor: Hükümet Güçleri ve SDG arasında şiddetli çatışmalar

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı

Gerilim Kuzey Atlantik'e sıçradı! ABD, Rusya’nın koruduğu petrol tankerine el koydu

Hem zehirliyorlar hem istismar ediyorlar! Sosyete Fenomeninden Kirli Taktik: Köşeye sıkışınca dine sarıldı!

CHP Belediye Başkanı’nın sihirli yükselişi! Kasap çırağıydı şimdi milyonluk villalarda sefa sürüyor

Malezya Başbakanı Enver İbrahim Ankara'da! Başkan Erdoğan resmi törenle karşıladı

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Sözcü gazetesi ve Özgür Özel’in Çorum hezeyanı! Yalan paylaşımı yapan Fetöcü hesap çıktı

Türkiye'nin yanı başında! Halk yaşadıkları yeri terk ediyor
Gündem İşte Amerikan demokrasisi! Maduro’nun eşine vahşi darp! "Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"
Gündem

İşte Amerikan demokrasisi! Maduro’nun eşine vahşi darp! "Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"

Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
İşte Amerikan demokrasisi! Maduro’nun eşine vahşi darp! "Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"

Korsan Trump’ın "Özgürlük" Yalanı Caracas’ta Kan Kusturdu! Kaçırdıkları Hanımefendiye İşkence Yaptılar! Dünyaya "insan hakları" dersi vermeye kalkan, sözde demokrasinin hamisi kesilen katil ABD, gerçek yüzünü bir kez daha gösterdi. Venezuela Devlet Başkanı Maduro’yu hedef alan alçak baskında, eşi Cilia Flores’in maruz kaldığı vahşet, Batı’nın kalleşliğini gözler önüne serdi. ABD güçleri tarafından kaçırılan 69 yaşındaki Flores, mahkemeye morluklar ve kırıklarla getirildi!

Silahsız Bir Kadına Saldıracak Kadar Alçaldılar!

Cumartesi günü Caracas’ta gerçekleştirilen hukuksuz operasyonun perde arkasından tam bir insanlık dramı çıktı. Daily Mail’in aktardığı bilgilere göre; 69 yaşındaki Cilia Flores, ABD güçlerinin vahşi müdahalesi sonucu ağır yaralandı. Mahkemeye yüzü gözü morluklar içinde, alnında bandajlarla getirilen Flores’in hali, "Amerikan Demokrasisi" denilen zulüm mekanizmasının özeti gibiydi.

Sosyal medyada hızla yayılan bu fotoğrafın Maduro'nun eşi olduğu öne sürülüyor. Ancak diğer fotoğraflardan da 69 yaşındaki Cilia Flores'in ABD'liler tarafından darp edildiği açıkça görülüyor.

"Kaburgasını Kırdılar, Yüzünü Paramparça Ettiler!"

Flores’in avukatı Mark Donnelly, mahkeme salonunda yankılanan o acı gerçekleri tek tek sıraladı: Müvekkilinin kaburgası kırılmış, yüzü morluklar içinde kalmış ve vücudunda "ciddi yaralanmalar" meydana gelmişti. Kovboy Trump’ın emrindeki haydutlar, silahsız bir hanımefendiyi darp edecek kadar sefilleştiler. Flores, bu işkencelere ve uydurma suçlamalara rağmen mahkemede dik durarak "Tamamen masumun" diye haykırdı.

Trump’ın Kirli Operasyonu: Hedef İslam Dünyasının Dostu Maduro!

Başkan Erdoğan ile olan yakınlığı ve dik duruşuyla bilinen Maduro’yu deviremeyenler, çareyi ailesine işkence yapmakta buldu. Kendi ülkesinde barışı savunan bir devletin başkan eşini kaçırıp darp etmek, ancak Trump gibi bir zorbanın ve "Siyonist uşağı" bir sistemin eseri olabilirdi.

"Demokrasi" Değil, Barbarlık!

Mahkeme, avukatların talebi üzerine Flores’in tıbbi bakım alması talimatını vermek zorunda kaldı. Ancak bu kararın, kadına el kaldıracak kadar alçalan bir ordunun ve devletin utancını örtmeye yetmeyeceği aşikardır. Tüm dünya sessiz kalsa da, mazlumların sesi olan Anadolu feraseti, ABD'nin bu haydutluğunu asla unutmayacaktır!

Siyonistler barbarlığı itiraf etti
Siyonistler barbarlığı itiraf etti

Dünya

Siyonistler barbarlığı itiraf etti

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Maduro’yu korurken katledilen 32 Kübalı askerin isim ve rütbeleri açıklandı! İşte o Kübalılar...
Maduro’yu korurken katledilen 32 Kübalı askerin isim ve rütbeleri açıklandı! İşte o Kübalılar...

Dünya

Maduro’yu korurken katledilen 32 Kübalı askerin isim ve rütbeleri açıklandı! İşte o Kübalılar...

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Ali

Bunların tek suçu israil karşıtı olmak.Allah adildir, herseyi görendir.İslamla sereflenip cennetlik olmalarını dilerim.

Mannheim

IBLIS VE SEYTAN AP ACIK ORTAYA CIK IP TA BELLI OLMUSTUR........TRUMPF BIR SEYTANDIR......IBLISIN TA KENDISIDIR.........YAPTIGI ZULUMLER ABD NIN ALTINI ÜSTÜNE GETIRECEKTIR..INSALLAH ..INSALLA H.............INSALLAH DÜNYANIN EN BUYUK CÖKMESI YASANACAK SAN FRANSISCO ..VE TUM BÖLGE YER ALTINA BATACAKTIR INSALLAH .......INSALLAH INSALLAH........ ALLAH .CC...I.H.M.A.R....EDER I.H.M.A.L....ETMEZ....KIMSENIN YAPTIGI .YANINA KAR..KALMAZ....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23