PEUGEOT’nun yeni nesil modelleri Brüksel’de sahne alıyor! Tüm ürün gamı ile fuara damgasını vuracak!

Otomotiv dünyasının sportif sürüşle yüksek teknolojiyi bir arada sunabilen göz alıcı markası PEUGEOT, otomobil severlere yılın ilk görsel şölenini sunmaya hazırlanıyor. Bu yıl 9-18 Ocak tarihleri arasında düzenlenecek 102. Brüksel Otomobil Fuarı’nı adeta bir gösteriye çevirmeye hazırlanan marka, katılımcılara Fransız zarafetini, sürüş keyfini ve sürdürülebilir tasarımı bir araya getiren olağanüstü bir binek otomobil sunumu ile otomobil severlere PEUGEOT dünyasını yeniden keşfetme fırsatı sunacak. Ziyaretçiler, markanın sürüş keyfinden ödün vermeden daha sürdürülebilir bir ulaşıma geçişi destekleme taahhüdünü yansıtan tamamen elektrikli ve hibrit olmak üzere çok enerjili ürün gamını keşfedebilecek. Ticari araçların da odak noktası olacağı fuarda, ProOne standında profesyonel kullanıcılar için özel çözümler sunulacak.

Fransız dinamizmi ile zarafeti bir arada: Yeni 408!

Sürüş keyfini ön planda tutan PEUGEOT, sürüş deneyimini yeniden tanımlamaya ve efsanevi mirasını en ileri teknolojiyle birleştirmeye devam ediyor. Zarafeti, tasarımı ve Fransız stilini bir araya getiren PEUGEOT tarzı, markanın kaliteye olan sürekli bağlılığını ayrıntıya gösterilen özenle birleşerek, markanın müşterilerini iki yüzyılı aşkın süredir mutlu etmesinin altındaki en önemli etkenler arasında. Otomobil kullanmanın her zaman keyifli olması gerektiğine inanan PEUGEOT, her yeni modeliyle bu fikri yeniden keşfetmekten vazgeçmiyor. Bu modellerden biri de hiç kuşkusuz PEUGEOT 408. Bu kapsamda marka, yenilenen PEUGEOT 408'i Brüksel'de dünyaya tanıtmaya hazırlanıyor. Fransız dinamizminin ve zarafetinin gerçek bir temsilcisi olan yeni PEUGEOT 408, etkileyici ve şaşırtıcı tasarımıyla büyüleyici bir etki yaratıyor. Kesinlikle hayranlık uyandıracak bir otomobil. Fuar ayrıca yeni PEUGEOT E-208 GTi’ı, saf sürüş keyfini katılımcılarla buluşturacak.

PEUGEOT 208: Kompakt direksiyon simidi, dijital 3-Boyutlu gösterge paneli, 10 inç HD dokunmatik ekran ve zarif piyano tarzı tuşlara sahip, sportif tasarımı ve giderek modernleşen tarzıyla karşı konulmaz bir görünüm ortaya koyuyor.

PEUGEOT 2008: Cesur ve çevik SUV... Kompakt PEUGEOT 2008 SUV, SUV tanımını zarif bir şekilde yeniden belirliyor: yeni ön ve arka aydınlatma tasarımları, yeni alaşım jantlar ve yeni, daha geniş ızgara, aracın güçlü duruşunu vurguluyor.

Yeni PEUGEOT 308: Kompakt segmentte zarafeti, performansı ve modern teknolojiyi bir araya getiriyor. Şık ve davetkar iç mekân dışında konfor ile rahatlığı hedefleyen özellikleriyle her yolculuk tüm yolcular için bir keyfe dönüşüyor. Hem yolcular hem de sürücü, geniş alan ve optimize edilmiş konforun keyfini sürüyor. 361 litrelik bagaj hacmiyle E-308, bol miktarda taşıma alanı sunuyor ve her türlü günlük kullanım gereksinimlerine cevap veriyor.

YENİ PEUGEOT E-308 SW: Yeni aydınlatmalı ön cephe, özel elmas kesim jantlar ve dikkat çekici Ingaro Mavisi rengiyle yeni PEUGEOT E-308 SW, güçlü bir kişilik ortaya koyuyor ve zarafet ile günlük kullanım kolaylığını bir araya getiriyor. Zarif ve davetkar bir iç mekân, konfor ve rahatlık için tasarlanan teknolojilerle her yolculuk, paylaşılan bir keyif anına dönüşüyor. PEUGEOT E-308 SW, üst düzey günlük kullanım kolaylığı ile dikkat çekiyor: Magic Handle adı verilen kumanda elemanı sayesinde arka koltuklar üç parça halinde (40/20/40) bagajdan tek bir hareketle katlanıyor. 1402 litreye kadar hacim. Pazardaki az sayıda elektrikli station wagon modellerden biri.

PEUGEOT Rifter: Güçlü ve iddialı tarzıyla PEUGEOT Rifter, birbirine bağlı iç mekânı, örnek modülerliğiyle sizi bir maceraya davet ediyor. Ancak çok enerjili platformuyla aynı zamanda Rifter'ın benzinli ve dizel versiyonlarının da muhteşem dönüşüne işaret ediliyor.

PEUGEOT 3008: Yeni nesil tasarım, sürükleyici ve ileri teknoloji ürünü sürüş deneyimi sağlayan 21 inç kavisli ekrana sahip benzersiz Panoramik i-Cockpit® ve segmentinin en iyi elektrikli performansıyla PEUGEOT Fastback SUV, etkileyici bir izlenim bırakıyor. PEUGEOT, otomobil fuarında iki elektrikli motor ve dört tekerlekten çekiş sistemiyle donatılan PEUGEOT E-3008'in "Çift Motorlu" versiyonunu sergiliyor... Standart 213 HP elektrikli motor ön tekerlekleri harekete geçirirken, ek olarak 112 HP gücündeki bir elektrikli motor da arka tekerleklere güç sağlıyor. Bu da toplam 325 HP dört tekerlekten çekiş performansı ve 497 kilometreye (WLTP döngüsünde) kadar elektrikli sürüş menzili sağlıyor.

Benzinli hibrit ve hibritten sonra şimdi de elektrikli 5008!

PEUGEOT 5008: Büyük bir SUV'nin güçlü ve zarif siluetine sahip, 5 veya 7 koltuklu olarak sunuluyor ve yeni panoramik kokpit PEUGEOT i-Cockpit® ile dikkat çekiyor.

Yeni PEUGEOT E-5008: Tamamen elektrikli versiyonla sunuluyor (502 kilometre menzil). Ayrıca tamamen elektrikli, çift motorlu, dört tekerlekten çekişli (473 kilometreye kadar menzil) ve Uzun Menzilli (668 kilometreye kadar menzil) versiyonları da mevcut.

PEUGEOT PARTNER: Şehir için tasarlanan bu hafif ticari araç, günlük hayatı kolaylaştırmak üzere tasarlandı ve yüksek manevra kabiliyeti, park ve manevra kolaylığı ve yüksek yükleme hacmini bir araya getiriyor. Şık, sessiz ve aynı zamanda çevre dostu olan elektrikli versiyon E-PARTNER, kısıtlamaların olduğu kentsel alanlara sınırsız erişim imkânı sağlıyor.

PEUGEOT EXPERT: EXPERT, her türlü kullanım gereksinimine ve beklentiye cevap veren çok sayıda oturma düzeni ve çözüm sunuyor. Yüksekliği 1,90 m ile kısıtlı olup bu sayede tüm otoparklara girebiliyor. Ayrıca tamamen elektrikli E-Expert versiyonu da mevcut.