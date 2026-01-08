Savcı Sayan ‘Artık uyanma vakti’ diyerek haykırdı: “Silahı onlar satıyor kefeni biz giyiyoruz”

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, sosyal medya hesabından çok çarpıcı bir paylaşım yaptı. Sayan, ‘Artık uyanma vakti’ diyerek, “Silahı onlar satıyor, kefeni biz giyiyoruz. Haritayı onlar çiziyor, mezarı biz kazıyoruz.” uyarısında bulundu.

Terörsüz Türkiye süreci devam ederken gerek ülke içinde gerekse bölgemizde önemli gelişmeler de yaşanıyor.

Eski Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tüm Türkiye’ye çağrıda bulundu. ‘Artık uyanma vakti’ diyerek adeta haykıran Sayan, “Silahı onlar satıyor, kefeni biz giyiyoruz. Haritayı onlar çiziyor, mezarı biz kazıyoruz.” dedi.

Türklerle Kürtleri birbirine kırdırılmak istendiğine dikkat çeken Sayan, “Bunu başaramadılar. Şimdi ne yapıyorlar? Türkiye’deki Kürtleri bir kenara bırakıp Suriye’deki, İran’daki Kürtleri kardeşleriyle çatıştırmaya çalışıyorlar.” uyarısında bulundu.

Sayan’ın dikkat çeken paylaşımı şöyle:

Silahı onlar satıyor, kefeni biz giyiyoruz.

Haritayı onlar çiziyor, mezarı biz kazıyoruz.

 

Yıllardır Kürt kardeşlerime söylüyorum, haykırıyorum, uyarıyorum:

Apo ve avanesi hiçbir zaman Kürtlerin iyiliğini istemedi.

Onlar, sahiplerinin talimatlarıyla hareket eden bir aparattır.

Uluslararası istihbarat örgütlerinin taşeronudur.

 

Amaçları çok nettir:

Kürtler nerede yaşıyorsa orada huzur olmasın.

Kürtler kardeşleriyle yan yana yaşamasın.

Türk’le, Arap’la, Fars’la çatışsın.

O ülkelerin ekonomisi çöksün, halklar birbirine düşsün.

 

Bu bir tesadüf değil, bu bilinçli bir plandır.

50 yıl boyunca Türkiye’de kan döküldü.

Kürt de öldü, Türk de.

Analara ağıt, çocuklara yetimlik düştü.

Apo ve avanesi ne kazandı?

Hiçbir şey.

Kazanan kim oldu?

Silah satanlar, plan yapanlar, uzaktan izleyenler…

 

Türklerle Kürtleri birbirine kırdırmak istediler, başaramadılar.

Şimdi ne yapıyorlar?

Türkiye’deki Kürtleri bir kenara bırakıp

Suriye’deki, İran’daki Kürtleri kardeşleriyle çatıştırmaya çalışıyorlar.

 

Yine aynı senaryo:

Yine kan, yine gözyaşı.

Yine kardeş kavgası.

Yine Amerikan parası.

Yine İsrail istihbaratı.

Yine İngiliz aklı, Fransız aklı.

 

Biz birbirimizi boğazlayalım diye…

Bizim çocuklarımız kefen giyip toprağa girsin diye…

Onların çocukları ise, bizim kanımızdan kazandıkları parayla dünyanın en güzel sahillerinde tatil yapsın diye.

 

Buna “direniş” diyorlar.

Buna “özgürlük” diyorlar.

Ama ortada özgürlük yok.

Ortada sadece kullanılan halklar, kandırılan gençler, yıkılan hayatlar var.

 

Vah Kürt kardeşim vah…

Vah Türk kardeşim vah…

Vah Arap kardeşim vah…

 

Garibanlar…

Kimsesizler…

Çaresizler…

 

Birileri masalarda harita çiziyor, biz mezar taşı dikiyoruz.

Birileri silah satıyor, biz evlat gömüyoruz.

 

Artık uyanmak zorundayız.

Kardeş kavgası bizim kaderimiz değil.

Bu kan düzeni bizim yazgımız değil.

 

Bu oyun, bizi birbirimize düşürenlerin oyunudur.

Ve bu oyunu bozacak olan,

Türk’ün, Kürt’ün, Arap’ın, Farsın ortak aklı ve kardeşliğidir.

