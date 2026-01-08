  • İSTANBUL
Gündem Avcılar'da deniz taştı
Gündem

Avcılar'da deniz taştı

Yeniakit Publisher
Seyfullah Maden Giriş Tarihi:

İstanbul'da etkili olan lodos nedeniyle Avcılar'da metrelerce yükselen dalgalar 4 metre yüksekliğindeki mendireği aştı.

İstanbul'da sabah saatlerinde etkili olan lodos etkisini artırdı. Avcılar'da bulunan balıkçı barınağında, yüksekliği 4 metre olan mendireği aşan dalgalar kameralara yansıdı.

Lodos'un şiddetini artırması üzerine barınağa gelen balıkçılar, teknelerinin başında nöbet tuttu. Öte yandan barınakta mendireğin yetersiz olduğunu belirten bir balıkçı, "İstinat duvarı yapmadılar. Yarım kaldığı için tekneler kıyıda parçalandı. Durum çok kötü" dedi.

Teknesinin başında nöbet tutan Hasan Taşkıran isimli vatandaş, "İstinat duvarı vardı yapmadılar. Yarım kaldığı için tekneler kıyıda parçalandı. Durum çok kötü. Teknelerden kırılan parçalar denize gidiyor biz de onları çekiyoruz. Geçen sefer 8-9 tekne kırılmıştı. Şu anda daha tespit edemedik" dedi.

