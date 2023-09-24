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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca Yunan'a ateş püskürdü!
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca Yunan'a ateş püskürdü!

Yeniakit Publisher
2023-09-24 22:06:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca Yunan'a ateş püskürdü!

Mora katliamının yıldönümünde Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Cübbeli Ahmet Hoca, sert ifadeler kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca, Mora katliamının şehitlerini rahmetle yad ederken Yunanistan'ı sert sözlerle eleştirdi.

Cübbeli Ahmet Hoca mesajında şu ifadeleri kullandı:

Yunan keferesinin 202 sene evvel yapmış olduğu Mora katliamını lânetliyor, bu katliamda öldürülen 40.000 şehidimize Cenâb-ı Mevlâ’dan engin rahmetler, ziyâde mağfiretler ve yüksek dereceler niyaz ediyoruz. Âmîn!

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