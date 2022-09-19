Cübbeli Ahmet Hoca sonunda isyan etti! Donsuz şarkıcı tepkisi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde yaptığı reddiyelere ilişkin konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Ben uyarıyorum. Durum bu. Kimse kimseye karışmıyor. Ehli Sünnet alimlerimiz bile adamın çevresi varsa adamın görüşüne bakmadan yüksek dereceden niyaz ediyor. Bu ümmet niye böyle oldu. Benim derdim dinle ilgili konuşma yapan, alim evliya geçinen, insanlara dini yönünde yorum yapanlara reddiye yapıyorum. Önüne gelen reddiye yapmıyorum. Yoksa her dinsiz donsuz şarkıcıya reddiye yapacak değilim" ifadelerini kullandı.