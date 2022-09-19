  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cübbeli Ahmet Hoca sonunda isyan etti! Donsuz şarkıcı tepkisi
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca sonunda isyan etti! Donsuz şarkıcı tepkisi

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'den reddiye konusunda kendisini eleştirenlere sert tepki geldi.

Yeniakit Publisher
2022-09-19 16:47:00 -

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, son dönemde yaptığı reddiyelere ilişkin konuştu.

Cübbeli Ahmet Hoca yaptığı açıklamada, "Ben uyarıyorum. Durum bu. Kimse kimseye karışmıyor. Ehli Sünnet alimlerimiz bile adamın çevresi varsa adamın görüşüne bakmadan yüksek dereceden niyaz ediyor. Bu ümmet niye böyle oldu. Benim derdim dinle ilgili konuşma yapan, alim evliya geçinen, insanlara dini yönünde yorum yapanlara reddiye yapıyorum. Önüne gelen reddiye yapmıyorum. Yoksa her dinsiz donsuz şarkıcıya reddiye yapacak değilim" ifadelerini kullandı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23