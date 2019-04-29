Cübbeli Ahmet Hoca: Saadet'e oy veren kardeşlerimiz...

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak Ahmet Mahmut Ünlü, "Benim derdim vatanın bölünmemesi" dedi.

Müslümanların her zaman uyanık olması gerektiğini vurgulayan Ahmet Hoca, şu ifadeleri kullandı:

"Saadet'e rey veren kardeşlerimiz büyük bir yanlış yaptılar. Biz uyardık. Bütün reddiyelerimizi alenen yaptık. Efkan Ala'sından yapmadım mı? Egemen Bağış'ından yapmadım mı? O sohbetlerimizde bu iş geri gidiyor, bereketimiz kaçıyor, Allah yardım etmeyecek demedim mi? Gelinen noktada şerre alet oldular. Müslüman akıllı olmalıdır. Körü körüne gitmek olmaz. Onlar bu yanlışa alet oldular. Allah onları da mağfiret eylesin. Bir daha da böyle yanlış yapmaktan muhafaza eylesin."