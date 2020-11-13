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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca rahatsızlandı
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca rahatsızlandı

Cübbeli Ahmet Hoca'nın damağında oluşan yaralardan dolayı konuşmakta zorluk çektiği için Lâlegül isimli televizyon kanalında yapacağı “Haftanın Sohbeti” adlı program iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2020-11-13 01:15:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca rahatsızlandı

Kamuoyunda 'Cübbeli Ahmet' olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, konuşmakta zorlandığı gerekçesiyle programını iptal etti. 

Rahatsızlığı nedeniyle sohbet iptal edildi

Cübbeli Ahmet Hoca, Lâlegül isimli televizyon kanalında yapacağı “Haftanın Sohbeti” adlı programı iptal etti. Cübbeli Ahmet Hoca'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, damağında oluşan yaralar nedeniyle konuşmakta zorluk çektiği ifade edildi.

Öte yandan Cübbeli Hoca'nın genel sağlık durumunun iyi olduğu da kaydedildi. Lâlegül TV’de sağlık sorunları nedeniyle iptal edilen program yerine, sağlıkla ilgili olan “Şifa-i Şerîf Dersi” adlı programın yayınlanacağı duyuruldu.

Sosyal medyadan yapılan açıklama

Açıklamada, “Cübbeli Ahmet Hocaefendi'nin genel olarak sağlığı yerindedir ancak üst damağında oluşan yaralar nedeniyle konuşmakta zorluklar çekmektedir. Bu sebepten dolayı bu akşam Lâlegül Tv / Fm'de ‘Haftanın Sohbeti’ yerine önemine binâen saat 20:45’te ‘Şifâ-i Şerîf Dersi’ yayınlanacaktır” ifadeleri kullanıldı.

 

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