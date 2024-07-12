Cübbeli Ahmet Hoca parfüm sıkanları uyardı! Sonra Merih Demiral’in ülkücü hareketine bağladı
Cübbeli Ahmet Hoca, kadınların parfüm sıkıp dışarı çıkmasını "dünyadaki en büyük günahlardan" biri olarak nitelendirdi. Bu günahın, Hacca giderek ya da namaz kılarak affedilen küçük günahlardan olmadığını ve çok büyük bir günah olduğunu vurguladı. Şaka yollu olarak, Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasından sonra kendisinin de hedef alınabileceği endişesini dile getirdi.
Cübbeli Ahmet Hoca, kadınların parfüm kullanarak dışarı çıkmasını "dünyadaki en büyük günahlardan" biri olarak nitelendirdi. Yaptığı açıklamada, bu davranışın Hacca giderek veya namaz kılarak affedilen küçük günahlardan olmadığını, çok büyük bir günah olduğunu vurguladı.
Hoca, "Kadının parfüm sıkıp çıkması dünyadaki en büyük günahlardandır. Öyle Hacca giderek, namaz kılarak affedilen küçük günahlardan da değildir. Çok büyüktür," dedi. Ayrıca, şaka yollu olarak, Merih Demiral’ın bozkurt işareti yapmasının ardından kendisinin de hedef alınabileceği endişesini dile getirdi.
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