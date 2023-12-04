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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca merhum Lütfü Doğan Hoca'yı anlattı! 'Ben şahidim'
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca merhum Lütfü Doğan Hoca'yı anlattı! 'Ben şahidim'

Yeniakit Publisher
2023-12-04 21:27:00 - 2023-12-04 22:04:18
Cübbeli Ahmet Hoca merhum Lütfü Doğan Hoca'yı anlattı! 'Ben şahidim'

Cübbeli Ahmet Hoca son yolculuğuna bugün uğurlanan Diyanet İşleri eski Başkanı Lütfü Doğan Hoca'yı sosyal medya hesabından paylaştığı mesajla anlattı.

Cübbeli Ahmet Hoca, merhum Lütfü Doğan Hoca'nın ilim, ahlâk ve fazîlet açısından son dönemde ender yetişen şahsiyetlerden birisi olduğuna şahitlik ettiği mesajında şunları söyledi:

Hicrî hesâba göre 97 yaşında vefât ederek 90 yaşına İslâm hizmetiyle ulaşmanın fazîletine nâil olduğuna inandığımız eski Diyânet İşleri Başkanlarından ve Erbakan Hocamız’ın yakınlarından Lütfü Doğan Hocamızın vefât haberini teessürle işitmiş bulunmaktayım.

Tabii ki: “Bereket büyüklerinizle berâberdir.” (et-Taberânî, el-Mu’cemü’l-evsat, rakam: 8991, 9/16) hadîs-i şerîfi fehvâsınca hem yaş olarak hem ilim, fazîlet ve ahlâk cihetinden üstün meziyetlere sâhip olduğuna şâhit olduğumuz bu zâtın vefâtı ümmetimiz için büyük bir musîbet sayılır.

Zîra hadîs-i şerîfte: “Âlimin ölümü bir âlemin ölümü gibidir.” buyrulmaktadır. Kendisi defaat ile merhûm Erbakan Hoca ile hânemizi teşrîf etmiş ve Mahmûd Efendi Hazretlerimiz ile birlikte faydalı meclisler kurulmuştur. Bir hac mevsiminde Mina’da kaldığımızda yine Erbakan Hocamızla birlikte Mahmûd Efendi Hazretlerimizi ziyârete geldiklerinde saatlerce oturulup çok önemli konular özellikle Kıbrıs’ın fethi hakkındaki hakîkî bilgilerin paylaşıldığı bir mecliste bulunmuştum.

Dolayısıyla hoca efendiyi yakînen tanıma fırsatı buldum. Şuna kesinlikle şâhitlik ederim ki; yâni hem ilim hem ahlâk hem fazîlet bakımından son dönemlerde ender yetişen şahsiyetlerden olmuştur.
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Allâh-u Te‘âlâ kendisine rahmet-i vâsia‘sı ile rahmet eylesin, derecesini â‘li eylesin, dînimize yaptığı hizmetlerden dolayı kendisine yüksek dereceler ikrâm eylesin, geride bıraktığı keder-dîde âilesine de sabr-ı cemîl, ecr-i cezîl ihsân eylesin. Âmîn!

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