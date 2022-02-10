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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca kırdı geçti! 'Kadınlar bize saldı herhalde hepsini'
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca kırdı geçti! 'Kadınlar bize saldı herhalde hepsini'

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, cemaatle bir sohbet gerçekleştirdiği sırada çocuklara takıldı.

Yeniakit Publisher
2022-02-10 13:13:00 -

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, bir sohbet sırasında ses çıkaran çocukları uyarması eğlenceli anların yaşanmasına neden oldu.

Cübbeli Ahmet Hoca, bir sohbet verdiği sırasında ses yapan çocukları ‘Sessiz olun uşaklar’ diyerek uyardı. Daha sonra Cübbeli Ahmet’in sarf ettiği sözler cemaat arasında gülüşmelere sebebiyet verdi.

Cübbeli Ahmet Hoca, sohbet sırasında ses yapan çocuklara seslenerek “Sessiz olun uşaklar. Sükut. Buraya bir çocuk bahçesi yapalım. Lokantalar öyle yapıyor. Salıncak, malıncak oyalansın. Bir tane salıncak benden hediye olsun. Kadınlar bize saldı herhalde çocukları. Mübarek kadınlar ne yapsınlar onlarda? Allah onlara yardım eylesin…” ifadelerini kullandı.

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