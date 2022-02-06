Cübbeli Ahmet Hoca, İhsan Şenocak Hoca ve niceleri! Türkiye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a dua ediyor

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüse yakalanmasından sonra, insanlık dışı paylaşım yapanlar hakkında cezai işlemler uygulanırken, Türkiye ise Erdoğan çifti için dua ediyor.

Twitter hesabından paylaşımda bulunan Cübbeli Ahmet Hoca ile Fıkıh Doktoru İhsan Şenocak da, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ailesine dua etti.

Cübbeli Ahmet Hoca, paylaşımında, şunları yazdı:

"Allâh-u Teâlâ, değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan Beyefendi'ye ve Muhtereme Eşi'ne âcil şifâlar ihsân eylesin, dertlerine devâlar ikrâm eylesin, kendilerine hayırlı uzun ömürler ihsân eylesin, hayât-ı tayyibeyle ihyâ eylesin. Âmîn!"

İhsan Şenocak Hoca da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın rahatsızlığına ilişkin bir paylaşımda bulundu:

Şafi olan Rabbimizden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, eşine ve bütün hastalarımıza şifalar ihsan eyleyip, kendisini hayırlı işlerde muvaffak kılmasını niyaz ederim.

Öte yandan sosyal medyada yapılan paylaşımlar da Cumhurbaşkanı Erdoğan’a olan sevgiyi gözler önüne serdi. Erdoğan'ın yer aldığı TV ekranı önünde yaşlı bir kadının duası görenleri duygulandırdı.

Yapılan paylaşımlardan bazıları