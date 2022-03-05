Cübbeli Ahmet Hoca Fenerbahçelilerin teklifini kabul etti

Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Yücel Aslan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı ziyaret etti.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın internet sitesinde yer alan haberde GFB ile yapılan görüşmede, özellikle gençliğin sohbetlere, ilmî meclislere teşvîk edilmesi, ateizm ve deizm tehlikesinden korunması husûsları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Cübbeli Hoca’nın çok yakın görüştüğü tribün eski lideri merhûm Sefa Kalya yad edildi.

Yücel Arslan, Cübbeli Hoca’yı Sefa Kalya'nın’nın vefât sene-i devriyesi ile ilgili yapılacak programa dâvet etti.

Cübbeli Hoca, ise “Üzerimde hakları var, onun için her sene sene-i devriyesini yaptığınız zaman ben de gelirim” diyerek davet teklifini kabul etti.