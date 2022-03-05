  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Cübbeli Ahmet Hoca Fenerbahçelilerin teklifini kabul etti
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca Fenerbahçelilerin teklifini kabul etti

Genç Fenerbahçeliler, Cübbeli Ahmet Hoca'ya bir ziyarette bulundu. GFB, Cübbeli Ahmet Hoca'yı Sefa Kalya'nın ölüm yıldönümü nedeniyle yapılacak programa davet etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 13:38:00 -
Cübbeli Ahmet Hoca Fenerbahçelilerin teklifini kabul etti

Genç Fenerbahçeliler Tribün Lideri Yücel Aslan, Cübbeli Ahmet Hoca’yı ziyaret etti.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın internet sitesinde yer alan haberde GFB ile yapılan görüşmede, özellikle gençliğin sohbetlere, ilmî meclislere teşvîk edilmesi, ateizm ve deizm tehlikesinden korunması husûsları hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

Ayrıca Cübbeli Hoca’nın çok yakın görüştüğü tribün eski lideri merhûm Sefa Kalya yad edildi.

Yücel Arslan, Cübbeli Hoca’yı Sefa Kalya'nın’nın vefât sene-i devriyesi ile ilgili yapılacak programa dâvet etti.

Cübbeli Hoca, ise “Üzerimde hakları var, onun için her sene sene-i devriyesini yaptığınız zaman ben de gelirim” diyerek davet teklifini kabul etti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

÷÷÷

Hocam Top çevirmeyi iyi bilir.
  • Yanıtla

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay