Cübbeli Ahmet Hoca ameliyata alındı! Sevenlerinden dua istediler
Cübbeli Ahmet Hoca'nın Twitter hesabından paylaşımda bulunan yakınları, katarakt ameliyatı olacağını duyurarak sevenlerinden dua istedi.
Yeniakit.com.tr
Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katarakt ameliyatına girdiği öğrenildi.
Cübbeli Ahmet Hoca'nın sevenleri tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sol gözünden ameliyat olacağı belirtilirken sevenlerinden dua istendi.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
Cübbeli Ahmet Hoca sol gözünden katarakt ameliyatı olmak üzeredir. Rûhu'l-Furkân Tefsîri'ni tamamlayabilmesi ve size daha nice eserler yazabilmesi için hayırlı duâlarınızı beklemektedir.