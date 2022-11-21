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Gündem Cübbeli Ahmet Hoca ameliyata alındı! Sevenlerinden dua istediler
Gündem

Cübbeli Ahmet Hoca ameliyata alındı! Sevenlerinden dua istediler

Cübbeli Ahmet Hoca'nın Twitter hesabından paylaşımda bulunan yakınları, katarakt ameliyatı olacağını duyurarak sevenlerinden dua istedi.

Yeniakit Publisher
2022-11-21 17:49:00 - 2022-11-21 17:53:28
Cübbeli Ahmet Hoca ameliyata alındı! Sevenlerinden dua istediler

 Yeniakit.com.tr 

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü'nün katarakt ameliyatına girdiği öğrenildi.

Cübbeli Ahmet Hoca'nın sevenleri tarafından Twitter hesabından yapılan paylaşımda, sol gözünden ameliyat olacağı belirtilirken sevenlerinden dua istendi.

Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

Cübbeli Ahmet Hoca sol gözünden katarakt ameliyatı olmak üzeredir. Rûhu'l-Furkân Tefsîri'ni tamamlayabilmesi ve size daha nice eserler yazabilmesi için hayırlı duâlarınızı beklemektedir.


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