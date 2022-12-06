  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Milli Görüş camiası: Temel beyden şikayetçi olacağız!

Tarihi anlaşma duyuruldu: Cezayir ve Çin Kuşak-Yol Girişimi uygulama planını imzaladı

Necmettin Batırel'e itibar suikasti

Bakan Soylu'nun yönettiği operasyonda yakalandılar! Asın bu şerefsizleri

Açıklama ortada, haber ortada! Eşcinselliğe kim daha yakın Ümit?

BAE, Suudi Arabistan, Mısır, Ruslar... En çok kripto paraya sahip ülkeler! Türkiye kaçıncı sırada?

Putin LGBT sapkınlığına karşı imzayı attı! Darısı Türkiye'nin başına!

Ya elektriksiz kalacaklar ya da elektriğe çarpılacaklar! 'Geriye mi sarıyoruz' dedik Ankara duymadı!

Selvi hanım korona mı, yoksa uyukladığı için hastalık mı icat edildi?

CHP’lilerin bu habere çok üzülecek! Bak çalınıyor bir zafer marşı!
İSLAM Cübbeli Ahmet: Cami cemaat bitti o işler
İSLAM

Cübbeli Ahmet: Cami cemaat bitti o işler

Cami cemaatinde azalma olduğunu söyleyen Cübbeli Ahmet Hoca, camilerin eskisi gibi olmadıağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-12-06 04:04:00 - 2022-12-06 04:13:08

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalındaki bir videosunda Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden camilere tepki gösterdi. Camilerde cemaatlerin kalmadığını söyleyen Ünlü, "Müezzin gelirse imam gelmiyor. İmam gelirse müezzin gelmiyor. Cami cemaat bitti o işler" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, Youtube kanalındaki "Kürtaj Cinayet sayılır mı?" başlıklı videosunda Diyanet İşleri Başkanlığı üzerinden camileri hedef aldı. Ahmet Mahmut Ünlü, camilerde cemaatlarin kalmadığını savundu.

"Cami cemaat bitti o işler"

Ünlü, "Eskiden çocuk niye camiye bırakılırdı. Namaza gelen giden var biri gelirde alır diye. Namaza gelen merhametli olur da alır diye bırakılırdı. Ama git tiyatroya bırak sinemaya bırak oraya daha çok giden var. Çünkü neden… Camiye gelen kalmadı ki. Bir de gece karanlıkta koyuyor. Sabah namazına siftah yok. Cami de cemaat yok ki. Müezzin gelirse imam gelmiyor. İmam gelirse müezzin gelmiyor. Cami cemaat bitti o işler" ifadelerini kullandı.

Cübbeli Ahmet Hoca'dan hayvana işkence mesajı!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan hayvana işkence mesajı!

İSLAM

Cübbeli Ahmet Hoca'dan hayvana işkence mesajı!

Cübbeli Ahmet'ten bomba
Cübbeli Ahmet'ten bomba "zam" çıkışı! "Fahişe" örneği olay oldu

Gündem

Cübbeli Ahmet'ten bomba "zam" çıkışı! "Fahişe" örneği olay oldu

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kış saati isyanı!
Cübbeli Ahmet Hoca'dan kış saati isyanı!

Aktüel

Cübbeli Ahmet Hoca'dan kış saati isyanı!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23