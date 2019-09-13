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'Cuba Hükümeti ile ayrıcalıklı bir stratejik ilişki kurmayı hedefliyoruz'

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, "Cuba Hükümeti ile daha önceki anlaşmalardan daha büyük ilişkileri arzuluyor, ayrıcalıklı bir stratejik ilişki kurmayı hedefliyoruz." dedi.

13 Eylül 2019 Cuma 11:26
'Cuba Hükümeti ile ayrıcalıklı bir stratejik ilişki kurmayı hedefliyoruz'

Sudan Başbakanı Abdullah Hamduk, hükümetiyle silahlı mücadele yürüten gruplarla barış müzakereleri kapsamında bir araya geldiği Güney Sudan Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile görüşmesinin iki ülke arasında güçlü bir ilişki için temel oluşturduğunu belirtti.

Hamduk, Sudan hükümetiyle silahlı hareketler arasında yürütülen barış müzakereleri için geldiği Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da Devlet Başkanı Salva Kiir Mayardit ile görüştü.

Mayardit ile bir araya gelmesi ve silahlı hareketlerin liderleriyle görüşmesini AA muhabirine değerlendiren Hamduk, "Güney Sudan Devlet Başkanı Mayardit ile ortak meseleleri ele aldık. Görüşmemizde iki ülke ilişkilerine sınır getirilmemesi konusunda fikir birliğine vardık. Bir mutabakata vardık. iki ülke arasında güçlü ve gelişen bir ilişkinin temelini attık. Cuba Hükümeti ile daha önceki anlaşmalardan daha büyük ilişkileri arzuluyor, ayrıcalıklı bir stratejik ilişki kurmayı hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Cuba temasları kapsamında geçmişte Hartum hükümetiyle savaşan silahlı grupların liderleriyle barışın sağlanmasına dair konuları uzunca tartışabilme fırsatı yakaladığını dile getiren Hamduk, "Bu toplantıların ülkede savaşı durdurmak ve sürdürülebilir barışı inşa için sağlıklı ve ciddi bir atmosfer sağladığını düşünüyorum." dedi.

Hamduk, Sudan'da geçiş dönemi başbakanı olarak atanmasından sonra ilk yurt dışı ziyareti kapsamında bugün beraberindeki bakanlarla birlikte Cuba'ya gelmişti.

Egemenlik Konseyi tarafından temsil edilen Sudan hükümeti ile Devrimci Cephe ve Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey Örgütünün (SPLM-N) Abdulaziz Adem el-Hulu liderliğindeki kanadı arasında salı günü Güney Sudan'ın başkenti Cuba'da barış görüşmeleri başlamıştı.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü Muhammed el-Fekki Süleyman, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Hartum hükümeti ile silahlı mücadele yürüten gruplar arasındaki barış müzakerelerinin ekimde Güney Sudan’ın başkenti Cuba’da başlayacağını, tarafların prensipte anlaştığını belirtmişti.

Süleyman, tarafların bugün imzaladığı anlaşmanın silahlı gruplardan tutuklanan ve esir alınanların serbest bırakılması, kapsamlı ateşkes, insani koridorların açılması ve çatışma bölgelerinde zarar görenlere yardım edilmesini kapsadığını aktarmıştı.

Egemenlik Konseyi Sözcüsü, iki ay içinde sağlanması hedeflenen barış anlaşmasına hazırlık kapsamında, konseyin, eski rejim döneminde tutuklananların tamamının salıverilmesi ve silahlı hareketlerin bazı liderleri hakkındaki geçmişte verilen cezaların iptalini taahhüt ettiğini ifade etmişti.

Sudan'da "Adalet ve Eşitlik Hareketi", "Sudan Kurtuluş Hareketi" ve "Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey (SPLM-N)" silahlı hareketlerini bünyesinde barındıran Devrimci Cephe, 2003'ten bu yana hükümete karşı savaşıyor.

Cibril İbrahim liderliğindeki Adalet ve Eşitlik ile Arko Minavi liderliğindeki Sudan Kurtuluş Hareketi Darfur'da; Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N) ise 2011'den itibaren Kurdufan ve Mavi Nil eyaletlerinin bağımsızlığı için silahlı mücadele yürütüyor. Kendi arasında ikiye bölünen SPLM-N'nin bir kanadını Güney Kurdufan'da Abdulaziz Adem el-Hulu, diğer kanadını Mavi Nil'de Malik Akkar temsil ediyor.

 

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Haber Tarihi: 13 Eylül 2019 Cuma 11:26
  1. Sudan
  2. Abdullah Hamduk
  3. Güney Sudan
  4. Cuba
  5. Anadolu Ajansı

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