CTE personel alımı| CTE personel alımı ne zaman ve başvuru şartları nelerdir?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından personel alım ilanı yayınlandı. Yayınlanan personel alım ilanında, KPSS sınavından puan almış olmak şartıyla çeşitli kadrolara 202 personel alımı yapılacağı bildirildi. CTE’nin personel alım ilanına başvurmak isteyen adaylar, personel alımına nasıl başvuru yapacaklarını ve başvuruların ne zaman başlayacağını merak etmekte. İşte merak edilen haberin detayları…

CTE personel alımı ne zaman ve nasıl başvuru yapılır?

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü tarafından yayınlanan personel alımına başvurular bu gün başladı. Personel alımı 16 Nisan tarihine kadar sürecek ve başvurular E-devlet üzerinden yapılacak.

CTE başvuru şartları nelerdir?

1) T.C vatandaşı olmak,

2) Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

3) Erkek adaylar için askerlikle ilgisi bulunmamak ve askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfına geçirilmiş olmak,

4) Güvenlik arşiv soruşturması olumlu sonuçlanmak,

5) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel sağlık sorunu bulunmamak.

CTE personel alımı özel şartlar nelerdir?

1) Psikolog (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için, Psikoloji lisans programından mezun olmak, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

2) Psikolog (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için, Psikoloji lisans programından mezun olmak, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

3) Sosyal Çalışmacı (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için, Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

4) Sosyal Çalışmacı (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için, Sosyal Hizmetler lisans programından mezun olmak, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

5) Veteriner (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için, Veteriner lisans programından mezun olmak, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

6) Fizyoterapist (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olmak, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

7) Mühendis (Erkek) (İnşaat Mühendisi) pozisyonuna başvuracak adaylar için, İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

8) Öğretmen (Kadın) pozisyonuna başvuracak adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yüksek öğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

9) Öğretmen (Erkek) pozisyonuna başvuracak adaylar için, Milli Eğitim Bakanlığınca, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı eğitim kurumlarına öğretmen olarak atanacakların atamalarına esas olan alanlar ile mezun oldukları yükseköğretim programları ve aylık karşılığı okutacakları derslere ilişkin ilân tarihindeki çizelgede sayılan yüksek öğretim programından mezun olanlardan eğitim fakültesi mezunları dışındaki bölümler için sınıf öğretmenliği sertifikası veya pedagojik formasyon belgesi bulunmak veya alanı ile ilgili ortaöğretim alan öğretmenliği tezsiz yüksek lisans programını bitirmiş olmak, 2020 yılı KPSS B grubu KPSSP3 puan türünde puana sahip olmak,

Not: Yukarıda yer alan unvanlara Yükseköğretim Kurulu’nca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan adayların denklik belgesini sistemde “Denklik

Belgesi” alanına yüklemeleri gerekmektedir.