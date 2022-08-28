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Spor CSKA Moskova, Türk yıldızı kaptı!
Spor

CSKA Moskova, Türk yıldızı kaptı!

Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova, Süper Lig'den transfer yapıyor. Alanyaspor'da forma giyen Fatih Aksoy ile prensipte anlaşıldı.

Yeniakit Publisher
2022-08-28 15:13:00 -
CSKA Moskova, Türk yıldızı kaptı!

Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova, Süper Lig'den transfer yapıyor. Alanyaspor'da forma giyen Fatih Aksoy ile prensipte anlaşıldı.

Süper Lig ekibi Alanyaspor'da forma giyen Fatih Aksoy, CSK Moskova'ya gidiyor.

Ajansspor'dan Salim Manav'ın haberine göre Rus ekibi, transferde büyük bir aşama kaydetti.

Akdeniz ekibiyle anlaşan CSKA Moskova, sezon sonuna kadar kiralanacak oyuncu için 500 bin Euro ödeme yapacak.

Ayrıca 24 yaşındaki sözleşme detaylarında 2.5 milyon Euro satın alma opsiyonuda bulunuyor.

Beşiktaş altyapısından çıkan Fatih Aksoy, daha sonra Welinton'un transfer sürecinde takasla Alanyaspor'a gönderilmişti.

Bu sezon 3 lig maçına çıkan Fatih, 170 dakika sahada kaldı.

İtalyan teknik direktör Francesco Farioli tarafından şans verilen 24 yaşındaki orta saha oyuncusu, geçen sezon da 32 lig maçına çıkıp, 1 gol, 2 asist katkısında bulunmuştu.

 

 


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