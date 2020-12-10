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Spor Crivelli: Kazanmaya devam etmemiz lazım
Spor

Crivelli: Kazanmaya devam etmemiz lazım

Başakşehir'de Enzo Crivelli, PSG'ye 5-1 mağlup oldukları maçın ardından yaptığı açıklamada, seneye tekrar Avrupa'a gelmek istediklerini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-12-10 00:35:00 -
Crivelli: Kazanmaya devam etmemiz lazım

Başakşehir'de Enzo Crivelli, PSG'ye 5-1 mağlup oldukları maçın ardından ırkçılık olayı ile ilgili konuştu ve yaşananları anlattı.

Sahaya çıkmama kararları ile ilgili konuşan 25 yaşındaki futbolcu, "Futbol sahalarında görülmemesi gereken bir olaydı. Webo'yu desteklemek için öyle bir karar aldık, oyuncular olarak baskı yapıp, maça çıkmamak istedik." ifadelerini kullandı.

Türkiye Ligi'ne odaklanacaklarını söyleyen Crivelli, "Şampiyonlar Ligi defteri bizim için kapandı. Bu maç ile birlikte Türkiye'ye geri dönüyoruz. Kazanmaya devam etmemiz lazım, geçen sene olduğu gibi seri yakalamamız lazım. Seneye tekrar Avrupa'da olmak istiyoruz" dedi.

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