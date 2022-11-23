Cristiano Ronaldo'ya bir şok daha! İngiltere Futbol Federasyonu'ndan ceza yedi

Manchester United ile yollarını ayıran Cristiano Ronaldo, İngiltere Futbol Federasyonu tarafından cezalandırıldı.

Geçtiğimiz sezon Everton maçında bir taraftarın telefonunu yere atıp kıran Ronaldo'ya, iki maç men ve 50 bin pound para cezası verildi.

Cezasını nasıl çekecek?

Geçen sezon deplasmanda Everton'a 1-0 kaybettikleri maçın ardından soyunma odasına giderken kendisini çekmeye çalışan minik Everton taraftarının telefonunu alıp yere vuran ve kırılmasına sebep olan Ronaldo büyük eleştiri almıştı.

Manchester United'dan resmen ayrılan ve Luis Suarez ile birlikte Dünya Kupası'nda forma giyen kulüpsüz iki futbolcudan biri olan Ronaldo, 2 maçlık cezasını Premier Lig'de bir kulübe transfer olması halinde çekecek.