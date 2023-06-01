Cristiano Ronaldo'dan transfer açıklaması

Ocak ayında Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun, ülkede mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya döneceği konuşuluyordu. 38 yaşındaki Portekizli yıldız hakkındaki transfer iddialarına cevap verdi.

"En iyi 5 ligden biri olabilir"

Arabistan'da kalacağını ifade eden Ronaldo, "Suudi Arabistan'da mutluyum. Burada kalacağım. Eğer yapmak istedikleri şeyi yaparlarsa; bu lig, 5 yıl sonra en iyi 5 ligden biri olabilir" dedi.

400 milyon Euro kazanacak

Al-Nassr ile 2 yıllık mukavele imzalayan Ronaldo, ilk sezonunda 200 milyon euro kazandı. Ronaldo mukavelesinin sonunda 400 milyon euro alacak. Portekizli star, futbolu bıraktıktan sonra da Suudi Arabistan'ın spor yüzü olacak.

Şampiyonluğu kaçırdı

Ronaldo'nu formasını giydiği Al-Nassr, sezonu ikinci sırada tamamladı, şampiyon Al-Ittihad oldu. 38'lik yıldız, ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 gol atıp 2 asist üretti.