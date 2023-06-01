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Spor Cristiano Ronaldo'dan transfer açıklaması
Spor

Cristiano Ronaldo'dan transfer açıklaması

Yeniakit Publisher
2023-06-01 22:12:00 -
Cristiano Ronaldo'dan transfer açıklaması

Suudi Arabistan'da mutsuz olduğu ve ayrılacağı konuşulan Cristiano Ronaldo, hakkında çıkan haberlere cevap verdi.

Ocak ayında Suudi Arabistan takımı Al-Nassr'a imza atan Cristiano Ronaldo'nun, ülkede mutsuz olduğu ve yeniden Avrupa'ya döneceği konuşuluyordu. 38 yaşındaki Portekizli yıldız hakkındaki transfer iddialarına cevap verdi.

"En iyi 5 ligden biri olabilir"

Arabistan'da kalacağını ifade eden Ronaldo, "Suudi Arabistan'da mutluyum. Burada kalacağım. Eğer yapmak istedikleri şeyi yaparlarsa; bu lig, 5 yıl sonra en iyi 5 ligden biri olabilir" dedi.

400 milyon Euro kazanacak

Al-Nassr ile 2 yıllık mukavele imzalayan Ronaldo, ilk sezonunda 200 milyon euro kazandı. Ronaldo mukavelesinin sonunda 400 milyon euro alacak. Portekizli star, futbolu bıraktıktan sonra da Suudi Arabistan'ın spor yüzü olacak.

Şampiyonluğu kaçırdı

Ronaldo'nu formasını giydiği Al-Nassr, sezonu ikinci sırada tamamladı, şampiyon Al-Ittihad oldu. 38'lik yıldız, ligde çıktığı 16 karşılaşmada 14 gol atıp 2 asist üretti.

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