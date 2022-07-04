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Spor Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! İşte yeni takımı
Spor

Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! İşte yeni takımı

Manchester United'ın dünyaca ünlü yıldızı Cristiano Ronaldo'nun Alman devi Bayern Münih ile anlaşma sağladığı iddia edildi.

Yeniakit Publisher
2022-07-04 07:29:00 -
Cristiano Ronaldo'dan tarihi karar! İşte yeni takımı

Cristiano Ronaldo geçen sezon 13 senelik aranın ardından eski takımı Manchester United'a geri dönmüştü. Ronaldo, takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti.

Portekizli yıldız tarihe geçmek için Almanya'nın yolunu tutacak.

Avrupa basınında çıkan iddialara göre, 37 yaşındaki Ronaldo'nun Bayern Münih'e imza atacağı konuşuluyor.

Daha önce Real Madrid ile İspanya, Manchester United ile İngiltere ve Juventus ile Serie A şampiyonluğu yaşayan Ronaldo, 4 farklı ülkede şampiyonluk yaşayan ender oyunculardan olmak istiyor.

Ronaldo'nun gelecek hafta Alman ekibi Bayern Münih ile görüşeceği ve gereken izinlerin alınması durumunda 1 senelik sözleşme imzalayacağı öğrenildi.

Portekiz Milli Takımı ile 2022 Dünya Kupası'nda boy gösterecek olan yıldız futbolcunun son kez dev organizasyonda mücadele etmesi bekleniyor.

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