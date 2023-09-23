Cristiano Ronaldo’dan flaş sözler! “Benim işim bitmedi” diyerek meydan okudu

Al Nassr'ın yıldız ismi Cristiano Ronaldo, iddialı açıklamalarda bulundu.

Portekizli yıldız, "Ronaldo'nun bittiğini söylüyorlar ama bu doğru değil henüz yaşlanmadım. Bacaklarım "benim işim bitti" diyene kadar oynamaya devam edeceğim.” diye konuştu.

“İşimin bittiğini söylüyorlar ama…”

Hala çok şeyim var. Futbolu, gol atmayı, kazanmayı hâlâ seviyorum. İşimin bittiğini söylüyorlar ama ben bunun doğru olmadığını kanıtlamaya devam ediyorum.” şeklinde açıklamalar yaptı.

8 maçta 9 gol 5 asist yaptı

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Al Nassr forması altında bu sezon 8 maçta sahaya çıkan Ronaldo, 9 gol attı ve 5 asist yaptı.

Fiziği gündemden düşmek bilmiyor

Öte yandan fiziğini de koruduğunu söyleyen Ronaldo'nun 2015'teki fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu.

Bazı kullanıcılar Ronaldo'nun fiziğini koruduğu görüşünde birleşirken, bazılarıysa "Zaman Ronaldo'ya da acımadı." yorumunda bulundu.