Dünyaca ünlü Portekizli yıldız Cristiano Ronaldo'nun kadro dışı kalması futbol dünyasında şok etkisi yarattı. İşte kadro dışı kalma sebebi..

Cristiano Ronaldo neden kadro dışı bırakıldı? İşte kadro dışı kalma sebebi..

İngiltere Premier Lig'in köklü ekiplerinden Manchester United, Cristiano Ronaldo’nun kadro dışı bırakıldığını açıkladı. yıldız futbolcunun kadro dışı kalması büyük yankı uyandırdı.

Sezon başında Manchester United'dan ayrılması beklenen Ronaldo takım bulamadığı için United'da kalmıştı. Şampiyonlar Ligi'nde mücadele eden bir takımda oynamak isteyen Ronaldo bu sene forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Hafta sonu oynanan Tottenham maçında yaptığı olay hareket sonrası Manchester United ile Cristiano Ronaldo arasında ipler iyice gerildi.

Maç bitmeden stadı terketti

Manchester United'ın hafta sonu evinde oynadığı Tottenham maçında oyuna alınmamasına tepki gösteren Cristiano Ronaldo maç bitmeden stadı terketmişti.

Cristiano Ronaldo neden kadro dışı bırakıldı? İşte kadro dışı kalma sebebi.. #1

Bu hareketi sonrası Manchester United cephesi aldığı karar ile Ronaldo'nun bu hafta oynanacak Chelsea maçının kadrosunda olmadığını duyurdu.

Manchester United kulübünden yapılan açıklamada "Cristiano Ronaldo, cumartesi günkü Chelsea ile oynayacağımız maçın kadrosunda yer almayacak. Onun dışında tüm takım, konsantre bir şekilde bu maça hazırlanmaya devam edecek" ifadelerine yer verildi.