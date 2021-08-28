Cristiano Ronaldo Manchester United’da! Manchester United hangi ülkenin takımı? Manchester United oyuncuları kimler?

Juventus’ta kalmak istemediğini söyleyen Cristiano Ronaldo’nun hangi takıma transfer olacağı büyük bir merak konusuydu. Ronaldo’nun yeni takımı da netlik kazandı. Cristiano Ronaldo, 12 yıl aradan sonra eski takımı Manchester United ile anlaşmaya vardı.

Cristiano Ronaldo Manchester United’da

Manchester United’dan Cristiano Ronaldo’nun transferine ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun transferi için siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı kaydedildi. Manchester ekibinin sosyal medya hesabından "Evine hoş geldin" mesajı paylaşılırken, internet sitesinde de kulüpteki herkesin Ronaldo'nun dönüşünü dört gözle beklediği belirtildi.

2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı. Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.

Manchester United nere takımı?

Manchester United Football Club, merkezi İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan ve Premier League'de mücadele eden futbol kulübü. 1878'de "Newton Heath LYR Football Club" adıyla işçilerce kurulan kulübün ismi 1902'de bir iş adamı tarafından satın alınması ile birlikte Manchester United olarak değiştirilmiştir. 1910 yılında ise hâlen iç saha maçlarını oynadıkları Old Trafford'a taşınmışlardır.

II. Dünya Savaşı sonrası takımın başına Matt Busby'i getiren kulüp çok iyi bir kadro kurmuş, 1956 ve 1957'de üst üste iki lig şampiyonluğu kazanmıştır. Ancak şok edici bir gelişme olmuş ve Münih'te takımın uçağı düşmüştür. 6 Şubat 1958 tarihinde meydana gelen bu felaket sonucu takımın sekiz oyuncusu ölmüş ve birçok oyuncusu sakatlanmıştır. Herkes takımın çökeceğini düşünürken, Busby sakat oyuncularından ve gençlerden yeniden bir takım kurmuş, 1965 ve 1967'de iki kez İngiltere şampiyonu olmuş ve 1968'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan ilk İngiliz takımı olmuştur.

Kasım 1986'dan 2012-13 sezonu sonuna kadar takımın başında bulunan Alex Ferguson ise kulübün gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörüdür. 27 yıldır takımın başında bulunan ve Sir unvanına sahip olan Ferguson, United'ın başında 26 büyük kupa kazanmıştır.

20 lig, 4 Lig Kupası, 12 Federasyon Kupası ve 20 FA Community Shield şampiyonluğuna sahip olan Manchester United, İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biridir.[3] 3 Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan takım ayrıca 1998-99 sezonunda Premier League, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçünü birden kazanarak futbol tarihinde ender görülen bir şekilde Treble yapmıştır. Manchester United dünyanın en zengin ve en popüler futbol kulüplerinden biridir. 1.190.000.000£ değerinde olduğu tahmin edilen kulüp dünyanın en değerli futbol kulübüdür.

1991 yılında Londra Borsası'nda halka açılan kulüp, Mayıs 2005'te 800.000.000£ bedelle Malcolm Glazer tarafından satın alınmıştır.

Manchester United renkleri

Kulübün ilk arması Manchester Şehir Konseyi'nin armasından türetilmiştir. 1970'lerde ise medya tarafından "Kırmızı Şeytanlar" olarak nitelendirilen takımın armasına elinde tırmık tutan bir şeytan figürü eklenmiştir. O yıllardan bugüne kadar ise armada yalnızca renk tonu değişiklikleri ve küçük ayarlamalar yapılmıştır.

Manchester United ne kadar taraftarı var?

Manchester United, dünyanın en popüler futbol kulübü ve iç saha maçlarını Avrupa'nın en yüksek taraftar ortalamasına oynayan kulüptür. Kulübün dünya çapında 24 ülkede 200'den fazla resmî Manchester United Taraftar Kulübü bulunmaktadır. United'ın dünya çapında 75.000.000, diğer araştırma şirketlerine göre ise 333.000.000 taraftarı bulunmaktadır.

Manchester United oyuncuları

Manchester United oyuncu kadrosu kimler var? İşte Manchester United oyuncuları:

David de Gea

Victor Lindelöf

Eric Bailly

Phil Jones

Harry Maguire

Paul Pogba

Edinson Cavani

Juan Mata

Anthony Martial

Marcus Rashford

Mason Greenwood

Lee Grant

Fred

Bruno Fernandes

Amad Diallo

Daniel James

Sergio Romero

Luke Shaw

Dean Henderson

Alex Telles

Aaron Wan-Bissaka

Nemanja Matić

Brandon Williams

Donny van de Beek

Axel Tuanzebe

Scott McTominay

Shola Shoretire

Manchester United FC Oyuncular

Jadon Sancho, Paul Pogha, Raplael Varane, Edinson Cavani, Bruno Fermandes, Marcus Rashford, Anthony Martial... İşte Manchester United FC oyuncu kadrosu: