Cristiano Ronaldo Manchester United’da! Manchester United hangi ülkenin takımı? Manchester United oyuncuları kimler?
Juventus’ta forma giyen dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’nun dünyanın en zengin ve en popüler futbol kulüplerinden biri olan Manchester United’a transfer olduğu açıklandı. 12 yıl önce de Manchester United’da forma giyen Ronaldo’nun transferi sonrası Manchester United hangi ülke takımı olduğu merak ediliyor. Peki Manchester United hangi ülkenin takımı? Manchester United oyuncuları kimler? Manchester United nere takımı? Manchester United kaç taraftarı var? Manchester United taraftar sayısı kaç? Manchester United ne zaman kuruldu? İşte Manchester United haberinin detayları.
Juventus’ta kalmak istemediğini söyleyen Cristiano Ronaldo’nun hangi takıma transfer olacağı büyük bir merak konusuydu. Ronaldo’nun yeni takımı da netlik kazandı. Cristiano Ronaldo, 12 yıl aradan sonra eski takımı Manchester United ile anlaşmaya vardı.
Cristiano Ronaldo Manchester United’da
Manchester United’dan Cristiano Ronaldo’nun transferine ilişkin yapılan açıklamada, İtalya'nın Juventus takımında forma giyen 36 yaşındaki futbolcunun transferi için siyah-beyazlı kulüple anlaşma sağlandığı kaydedildi. Manchester ekibinin sosyal medya hesabından "Evine hoş geldin" mesajı paylaşılırken, internet sitesinde de kulüpteki herkesin Ronaldo'nun dönüşünü dört gözle beklediği belirtildi.
2003 yılında Sporting Lizbon'dan transfer edilen Cristiano Ronaldo, Manchester United'da geçirdiği altı sezonda tüm kulvarlarda 292 maça çıktı ve 118 gol attı. Portekizli yıldız, Manchester United formasıyla Premier Lig'de 3, Lig Kupası'nda 2, Federasyon Kupası, Community Shield, UEFA Şampiyonlar Ligi ve FIFA Kulüpler Dünya Kupası'nda birer kez şampiyonluk kazandı.
Manchester United nere takımı?
Manchester United Football Club, merkezi İngiltere'nin Manchester şehrinde bulunan ve Premier League'de mücadele eden futbol kulübü. 1878'de "Newton Heath LYR Football Club" adıyla işçilerce kurulan kulübün ismi 1902'de bir iş adamı tarafından satın alınması ile birlikte Manchester United olarak değiştirilmiştir. 1910 yılında ise hâlen iç saha maçlarını oynadıkları Old Trafford'a taşınmışlardır.
II. Dünya Savaşı sonrası takımın başına Matt Busby'i getiren kulüp çok iyi bir kadro kurmuş, 1956 ve 1957'de üst üste iki lig şampiyonluğu kazanmıştır. Ancak şok edici bir gelişme olmuş ve Münih'te takımın uçağı düşmüştür. 6 Şubat 1958 tarihinde meydana gelen bu felaket sonucu takımın sekiz oyuncusu ölmüş ve birçok oyuncusu sakatlanmıştır. Herkes takımın çökeceğini düşünürken, Busby sakat oyuncularından ve gençlerden yeniden bir takım kurmuş, 1965 ve 1967'de iki kez İngiltere şampiyonu olmuş ve 1968'de Şampiyon Kulüpler Kupası'nı kazanan ilk İngiliz takımı olmuştur.
Kasım 1986'dan 2012-13 sezonu sonuna kadar takımın başında bulunan Alex Ferguson ise kulübün gelmiş geçmiş en başarılı teknik direktörüdür. 27 yıldır takımın başında bulunan ve Sir unvanına sahip olan Ferguson, United'ın başında 26 büyük kupa kazanmıştır.
20 lig, 4 Lig Kupası, 12 Federasyon Kupası ve 20 FA Community Shield şampiyonluğuna sahip olan Manchester United, İngiliz futbol tarihinin en başarılı kulüplerinden biridir.[3] 3 Şampiyon Kulüpler Kupası/UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu bulunan takım ayrıca 1998-99 sezonunda Premier League, Federasyon Kupası ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçünü birden kazanarak futbol tarihinde ender görülen bir şekilde Treble yapmıştır. Manchester United dünyanın en zengin ve en popüler futbol kulüplerinden biridir. 1.190.000.000£ değerinde olduğu tahmin edilen kulüp dünyanın en değerli futbol kulübüdür.
1991 yılında Londra Borsası'nda halka açılan kulüp, Mayıs 2005'te 800.000.000£ bedelle Malcolm Glazer tarafından satın alınmıştır.
Manchester United renkleri
Kulübün ilk arması Manchester Şehir Konseyi'nin armasından türetilmiştir. 1970'lerde ise medya tarafından "Kırmızı Şeytanlar" olarak nitelendirilen takımın armasına elinde tırmık tutan bir şeytan figürü eklenmiştir. O yıllardan bugüne kadar ise armada yalnızca renk tonu değişiklikleri ve küçük ayarlamalar yapılmıştır.
Manchester United ne kadar taraftarı var?
Manchester United, dünyanın en popüler futbol kulübü ve iç saha maçlarını Avrupa'nın en yüksek taraftar ortalamasına oynayan kulüptür. Kulübün dünya çapında 24 ülkede 200'den fazla resmî Manchester United Taraftar Kulübü bulunmaktadır. United'ın dünya çapında 75.000.000, diğer araştırma şirketlerine göre ise 333.000.000 taraftarı bulunmaktadır.
Manchester United oyuncuları
Manchester United oyuncu kadrosu kimler var? İşte Manchester United oyuncuları:
David de Gea
Victor Lindelöf
Eric Bailly
Phil Jones
Harry Maguire
Paul Pogba
Edinson Cavani
Juan Mata
Anthony Martial
Marcus Rashford
Mason Greenwood
Lee Grant
Fred
Bruno Fernandes
Amad Diallo
Daniel James
Sergio Romero
Luke Shaw
Dean Henderson
Alex Telles
Aaron Wan-Bissaka
Nemanja Matić
Brandon Williams
Donny van de Beek
Axel Tuanzebe
Scott McTominay
Shola Shoretire
Manchester United FC Oyuncular
Jadon Sancho, Paul Pogha, Raplael Varane, Edinson Cavani, Bruno Fermandes, Marcus Rashford, Anthony Martial... İşte Manchester United FC oyuncu kadrosu: