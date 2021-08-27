Cristiano Ronaldo Juventus’dan ayrıldı mı? Ronaldo hangi takımda? Ronaldo hangi takıma transfer oldu?

27 Ağustos 2021'de Juventus teknik direktörü Allegri, Ronaldo'nun kendisine "artık bu takım için oynamak istemediğini ve derhâl kulüpten ayrılmak istediğini" söylediğini açıklamıştı. Peki Cristiano Ronaldo Juventus’dan ayrıldı mı? Ronaldo hangi takımda?

Juventus Teknik Direktörü Massimiliano Allegri, "Cristiano (Ronaldo), bana burada kalma niyetinin olmadığını söyledi." açıklamasında bulundu. Juve hocası Massimiliano Allegri, "Ayrılmak istediğini söyledi ve kabul edildi. Bu yüzden antrenmana katılmadı" dedi.

Cristiano Ronaldo Juventus hangi takıma gidecek?

Juventus, Ronaldo'yu bedelsiz göndermek istemiyor. 25-30 milyon Euro bir bonservis beklentisinde olan kulüp ile Ronaldo'nun menajeri Jorge Mendes arasındaki görüşmeler devam ediyor. Bir yandan da Manchester City ile görüşme halinde olan ünlü menajer, gelecek teklifi Torino ekibine iletecek. Transferin kısa süre içerisinde tamamlanması bekleniyor. Ronaldo'nun Manchester City'nin yanı sıra PSG'ye de transfer olabileceği yönünde haberler çıkmıştı. PSG Başkanı Nasser Al-Khelaifi, Ronaldo'yu transfer etmelerinin söz konusu olmadığını söyledi. Barcelona'dan ayrılan Messi'nin yeni takımı belli olmuştu. Messi, Fransa'nın Paris St-Germain (PSG) kulübüyle anlaşmıştı.

Cristiano Ronaldo kimdir?

Cristiano Ronaldo 5 Şubat 1985'te Funchal, Madeira'da doğmuştur. Maria Dolores dos Santos Aveiro ve José Dinis Aveiro'nun son çocuklarıdır. İkinci ismi olan Ronaldo'yu babası Ronald Reagan hayranı olduğu için koydu. Hugo adında bir abisi, Elma ve Liliana Cátia adlarında iki ablası vardır. Arjantin doğumlu İspanyol model Georgina Rodriguez ile birliktedir. 2018 yılında nişanlanmışlardır. Profesyonel olmadan önce Andorinha, CD Nacional ve son olarak Sporting CP genç takımında oynayan Ronaldo, 17 yaş altı Portekiz millî takımında da dikkat çekmişti. Profesyonel kariyerine yine Sporting CP'da başlayan genç oyuncu, 2003 yılından 2009 yılına kadar Manchester United'da oynadı. 2008-2009 sezonun sonunda Real Madrid kulübüne transfer oldu.