Cristiano Ronaldo imzayı atıyor! Çok şaşıracaksınız...

Manchester United'dan ayrılmak istediğini defalarca dile getiren Cristiano Ronaldo'nun yeni adresi yavaş yavaş belli oluyor. İngiliz devinin Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak olmasından dolayı kulüpten ayrılmayı kafasına koyan Ronaldo için flaş bir iddia ortaya atıldı.



Manchester United formasını önümüzdeki sezon giymek istemeyen Cristiano Ronaldo gemileri yaktı. Şampiyonlar Ligi'nde top koşturmak için takımdan ayrılmayı kafasına koyan Ronaldo için ortalığı kasıp kavuracak cinsten bir iddia ortaya atıldı.

CHELSEA DEVREYE GİRDİ

İngiltere'de yer alan iddialara göre Chelsea'nin Ronaldo için devreye girdiği öğrenildi. Manchester United'da mutsuz olan ve kendine kulüp arayan Ronaldo için Chelsea'nin devreye girdiği aktarıldı. Pazar günü imzayı atacağı konuşulan yıldız oyuncunun bu tercihi şimdiden herkesi çok şaşırttı.