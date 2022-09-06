Cristiano Ronaldo için yolun sonu!

Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Finalin İstanbul'da yapılacağı bu yıl, Ronaldo sahada olamayacak. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor olması nedeniyle yıldız oyuncu 19 yıl sonra bu sahnede yer alamayacak.

TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ

Manchester United'da mutsuz olan Ronaldo, aylardır takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Menajeri Jorge Mendes ile kendisine kulüp arayan Portekizli yıldız, Manchester United'da kalmak zorunda kaldı.



Şampiyonlar Ligi kalibresinde hiçbir takımın Ronaldo'yu istememesi nedeniyle yıldız oyuncu Manchester United'da kalmak zorunda kaldı. Sözleşmesinin son yılında olan Ronaldo'nun önümüzdeki yıl hangi takıma transfer olacağı şimdiden merak konusu oldu.