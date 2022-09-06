Cristiano Ronaldo için yolun sonu!
Cristiano Ronaldo için büyük bir şok yaşandı. Transferin son gününe kadar farklı bir kulüp bakan fakat kendisinin istenmemesi nedeniyle mecbur olarak Manchester United'da kalan dünyaca ünlü yıldız, kariyerinde 19 yıl sonra Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacak. Otoriteler tarafından üst düzey olarak son sezonu olarak adlandıran Ronaldo için Şampiyonlar Ligi devri kapanmış olabilir...
Cristiano Ronaldo, Şampiyonlar Ligi'nde yok! Finalin İstanbul'da yapılacağı bu yıl, Ronaldo sahada olamayacak. Manchester United'ın Şampiyonlar Ligi'nde yer almıyor olması nedeniyle yıldız oyuncu 19 yıl sonra bu sahnede yer alamayacak.
TAKIMDAN AYRILMAK İSTEDİ
Manchester United'da mutsuz olan Ronaldo, aylardır takımdan ayrılmak istediğini yönetime iletti. Menajeri Jorge Mendes ile kendisine kulüp arayan Portekizli yıldız, Manchester United'da kalmak zorunda kaldı.
Şampiyonlar Ligi kalibresinde hiçbir takımın Ronaldo'yu istememesi nedeniyle yıldız oyuncu Manchester United'da kalmak zorunda kaldı. Sözleşmesinin son yılında olan Ronaldo'nun önümüzdeki yıl hangi takıma transfer olacağı şimdiden merak konusu oldu.
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