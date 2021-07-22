Cristiano Ronaldo için sürpriz takım! Önceki açıklamaları gündem oldu

Juventus ile 1 yıl sözleşmesi bulunan ve maaşında indirime gidip sözleşme uzatmak ya da başka bir kulübe transfer olmak seçenekleri önünde bulunan Cristiano Ronaldo'nun ismi bu kez Manchester City ile anılmaya başlandı.

Manchester City'nin İspanyol teknik direktörü Guardiola, Cristiano Ronaldo ile ilgili Şubat ayında konuşmuş ve böyle bir oyuncuya sahip olmak istediğini söylemişti.

Guardiola, ‘’Kadromuzda Ronaldo, Messi veya Neymar gibi kötü günümüzde tek başına maç kazandıracak bir oyuncu yok. Oyuncularıma çoğu zaman takım halinde oynayıp takım halinde kazanmamız gerektiğini söyledim. Dürüst olmak gerekirse her maç gol atan, gol atma serilerine imza atan, saydığım bu oyuncular gibi koşan bir oyuncu olsun isterim. Bu hoşuma gider" demişti.

Ronaldo: Cıty'ye gitmem çok zor

Cristiano Ronaldo, 2013 yılında yaptığı bir açıklamada Manchester United geçmişi olduğu için Manchester City'ye gitmesinin çok zor olduğunu söylemişti.