Cristiano Ronaldo için müthiş iddia!

Cristiano Ronaldo sezon başında Juventus'tan ayrılıp eski yuvası Old Trafford'a dönmüştü. İspanyol basını Portekizli yıldızın Barcelona'ya transferi için iletişime geçtiğini yazdı.

Juventus macerasının ardından 12 yıl sonra Old Trafford'da geri dönen Cristiano Ronaldo'nun kulüpteki geleceği belirsiz.

Manchester United, Premier Lig'de beklentilerin oldukça uzağında. Cristiano Ronaldo'nun kulüpte mutsuz olduğu konuşulurken teknik direktör değişikliği de Portekizli yıldızı etkiledi. Ralf Rangnick'in oyun tarzı Cristiano Ronaldo'ya hitap etmiyor. Bu nedenle oyuncunun takımdan ayrılığı gündemde.

Cristiano Ronaldo, Manchester United'dan ayrılmaya sıcak bakarken İspanyol basınından çok konuşulacak bir transfer haberi geldi.

Mundo Deportivo gazetesinin haberine göre Cristiano Ronaldo, golcü arayan Barcelona'ya kendini önerdi.

İddiaya göre Barcelona'da forma giyen yakın arkadaşı Pique ile iletişime geçen Ronaldo, bu sayede teknik direktör Xavi ile temas kurdu ve Barcelona'da oynamaya sıcak baktığını dile getirdi. İkili geçmişte Manchester United'da takım arkadaşlığı yapmıştı.

Barcelona başkanı Joan Laporta'nın da bu transfere sıcak baktığı konuşuluyor. Haberde, Laporta'nın 2003'te bir hata yaptığını ve bunu telafi etmek istediği yer aldı.

2003'te Portekizli iki genç yıldızı gözüne kestiren Laporta, Cristiano Ronaldo'yu görmezden gelip Ricardo Quaresma'yı transfer etti. Quaresma, Barcelona'da kalıcı olamazken Ronaldo ise futbol tarihine adını altın harflerle yazdırdı.

Cristiano Ronaldo'nun Manchester United'daki sözleşmesi 2023 yazında sona erecek. Ancak iddialara göre Manchester United oyuncunun ayrılmak istemesi durumunda herhangi bir problem çıkarmayacak.