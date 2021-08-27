Cristiano Ronaldo hangi takımla anlaştı? Manchester United Ronaldo ile anlaştı mı?

Cristiano Ronaldo transfer | Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tranferi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi Portekizli futbolcunun hangi takımla anlaştığını merak ediyor. Milyonların merakla beklediği transfer konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Cristiano Ronaldo Manchester United'a transfer oldu mu?