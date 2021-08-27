Cristiano Ronaldo hangi takımla anlaştı? Manchester United Ronaldo ile anlaştı mı?
Cristiano Ronaldo transfer | Portekizli futbolcu Cristiano Ronaldo'nun tranferi futbolseverler tarafından yakından takip ediliyor. Pek çok kişi Portekizli futbolcunun hangi takımla anlaştığını merak ediyor. Milyonların merakla beklediği transfer konusunda sıcak bir gelişme yaşandı. Peki, Cristiano Ronaldo Manchester United'a transfer oldu mu?
Dünyanın en ünlü futbolcuları arasında yer alan Cristiano Ronaldo, İtalya macerasına nokta koydu. Portekizli eski kulübüyle anlaştı.
Cristiano Ronaldo hangi takımla anlaştı? Manchester United Ronaldo ile anlaştı mı?
Manchester United, Cristiano Ronaldo'yu renklerine bağladı. Cristiano Ronaldo, 2003-2009 yılları arasında Manhsetre United formasıyla 292 maça çıkıp 118 gol atmış ve 69 asist yapmıştı. Kariyeri kupalarla dolu olan Portekizli, 2009'da Real Madrid'e 94 milyon Euro'ya imza atmıştı.
Real Madrid ile 438 maça çıkan Ronaldo, 450 gol atıp 132 asit yaptı.
Portekizli futbolcu, 10 Temmuz 2018'de Real Mardid'ten Juventus'a 117 milyon Euro'ya imza attı. italyan ekibiyle 134 maça çıkan Ronaldo 101 gol atıp 22 asist yaptı.