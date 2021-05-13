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Spor Cristiano Ronaldo hangi takımda oynuyor? Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak?
Spor

Cristiano Ronaldo hangi takımda oynuyor? Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

Futbolun dünyaca ünlü yıldız oyuncusu Cristiano Ronaldo son dakika transfer haberleri gelmeye başladı. Cristiano Ronaldo transfer mi oluyor? Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer oluyor? Cristiano Ronaldo Juventus’tan ayrılıyor mu? soruları merak edilirken, Cristiano Ronaldo’nun annesi transfer bombasını patlattı. İşte Cristiano Ronaldo transfer haberi.

Yeniakit Publisher
2021-05-13 20:35:00 - 2021-05-13 20:36:33
Cristiano Ronaldo hangi takımda oynuyor? Cristiano Ronaldo hangi takıma transfer olacak?

Geçen gün Juventus formasıyla 100 gole ulaşarak 3 farklı kulüp takımı ve Milli Takım'da bu başarıyı yakalayan ilk futbolcu olan Cristiano Ronaldo sezon sonunda Torino ekibinden ayrılıyor. Portekizli yıldızın annesi oğlunun yeni adresinin neresi olacağına dair çarpıcı bir açıklamada bulundu.

Cristiano Ronaldo’nun annesi Dolores Aveiro, oğlunun Sporting'e geri dönmesini istediğini belirtirken, "Ronaldo ile konuşacağım ve gelecek sezon Sporting'e dönmesi için ikna etmeye çalışacağım. Gelecek yıl Alvalade Stadı'nda Sporting'in formasıyla mücadele verecek." ifadelerini kullandı.

Cristiano Ronaldo

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