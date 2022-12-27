Cristiano Ronaldo geri mi dönüyor? Bomba iddia...

Sansasyonel bir şekilde sona eren Manchester United macerasının ardından henüz herhangi bir kulüple resmen anlaşmayan Cristiano Ronaldo için ortaya atılan son iddia futbolseverleri heyecanlandırdı.

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United ile olaylı şekilde yollarını ayıran Cristiano Ronaldo'nun yeni adresinin neresi olacağı gizemini koruyor. Şimdiye dek yalnızca Al Nassr'dan teklif aldığı öne sürülen Portekizli futbolcu cephesinde sıcak gelişmeler yaşanıyor.

Hürriyet'e göre; Portekiz Milli Takımı'nın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından Real Madrid tesislerinde antrenman yapan Cristiano Ronaldo ile ilgili ortaya atılan son iddia tüm futbolseverleri heyecanlandırdı.

TNT Sports, Real Madrid'in Cristiano Ronaldo'yu transfer etmek istediğini duyurdu. Habere göre; Başkent temsilcisi, kulübün yaşayan efsanaleri arasında yer alan Portekizli futbolcunun geri dönüşü için menajeri Jorge Mendes ile görüşmelere başladı.

Cristiano Ronaldo, Katar'da düzenlenen 2022 Dünya Kupası'nın sona ermesinin ardından henüz kulübü bulunmaması sebebiyle eski takımı Real Madrid'in tesislerinde antrenmana çıkmıştı. Portekizli futbolcunun tesislerden ayrılırken çekilen görüntüleri geçtiğimiz hafta çok konuşulmuştu.

İspanyol basını, geçtiğimiz haftalarlarına duyurduğu transfer iddiasını bir adım öteye taşımış ve Al Nassr ile imzaların atıldığını öne sürmüştü. Marca'nın haberine göre; 37 yaşındaki yıldız futbolcu, Suudi Arabistan takımı Al Nassr ile yıllık 200 milyon Euro karşılığında anlaşmaya varmıştı. Al Nassr ile 2.5 yıllık sözleşme imzaladığı kaydedilen Portekizli futbolcunun, toplamda 500 milyon Euro kazanacağı kaydedilmişti.

Cristiano Ronaldo'nun Al Nassr ile transfer görüşmelerinde bulunmak için Suudi Arabistan'a gittiği ve havalimanında çekildiği iddia edilen bir fotoğraf sosyal medyada viral olmuştu. Ancak söz konusu fotoğrafın Juventus dönemine ait olduğu ve çekilen karenin bir diğer açısında Ronaldo'nun ve çevresindekilerin kıyafetlerinde Juventus logosu olduğu görülüyor.