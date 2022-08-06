Cristiano Ronaldo Galatasaray’ın teklifine ne dedi? Galatasaray Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna mı katacak?

Cristiano Ronaldo Galatasaray’a mı transfer olacak? Süper Lig'de 2022-2023 sezonunun ilk haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak. Galatasaray, 64 sezonu geride kalan ligde açılış maçlarında 44 galibiyet, 12 yenilgi, 8 beraberlik aldı. Galatasaray, lig tarihinde konuk takım sıfatıyla oynadığı 26 ilk hafta maçının ise 14'ünü kazandı, 7'sini yitirdi, 5'inde ise berabere kaldı. Galatasaray, dünya yıldızı Cristiano Ronaldo’ya transfer teklifi yaptığı öğrenildi. İşte detaylar.

Özellikle son 24 saatte Galatasaray'ın, kullüp arayan Cristiano Ronaldo'yu istediği iddiaları sosyal medyada yayıldı. Hürriyet’in haberine göre sarı-kırmızılı yönetim, son olarak Manchester United ile yollarını ayırmayı planlayan Cristiano Ronaldo ile temasa geçti.

Cristiano Ronaldo Galatasaray’ın teklifine ne dedi?

Galatasaray idarecileri görüşme sağladığı Portekizli yıldıza şartlarını sordu. Cristiano Ronaldo ise Galatasaray'a teşekkür ederek, "Galatasaray büyük bir kulüp ama Şampiyonlar Ligi'nde olmayan bir takıma gitmem." diyerek yanıt verdi.