Creme Fontana tarifi, nasıl yapılır? Kolay creme fontana tarifi

Creme fontanayı bu tarifle kolayca yapabileceksiniz.

Malzemeler

1.Krema

2. Süt

3. Vanilya Çubuğu

4. Taze Zencefil

2. Aşama

5. Toz Şeker

6. Yumurta Sarısı

7. Yaprak Jelatin

Alt tabanı için malzemeler (Karamel)

1. Toz Şeker

2. Bal

3. Nescafe

Kestane şekeri sosu mazlemeler

1. Kestane Şekeri

2. Taze Fesleğen

3. Bal

4. Krema

Sifon kek için malzemeler

1. Beyaz Pralin

2. Yumurta Beyazı

3. Un

4. Tuz

5. Mürekkep Balığı Mürekkebi

6. Bronz Toz Boya (Keki Süslemek İçin)

Sifona doldurup 2 gaz tüpü boşaltıp karton bardaklara sıkıp fırında 180 derece 10-15 dakika pişirin.

Üst çikolata dekoru için malzemeler

1. Kakao Yağı

2. Yağ Bazlı Toz Siyah Gıda Boyası

3. Beyaz Para Çikolata

4. Dekor Jelatini (Ekipman)

Süslemek için

1. Frambuaz

2. Böğürtlen

3. Frenk Üzümü

4. Altın Çilek

5. Kumkuat

Yapılışı

Tencereye krema, süt, vanilya çubuğu ve rendelenmiş zencefili ekleyip sürekli karıştırarak kaynatın. Başka bir tencerede yumurta sarıları ve toz şekeri kısık ateşte sürekli karıştırarak kaynatmadan ılıtın. Ilıyan yumurta sarısı ve şekerin içerisine kaynayan diğer karışımınızı yavaş yavaş karıştırarak ekleyelim. Suda beklettiğiniz yaprak jelatinleri de ekleyip karıştırın. Yaptığınız creme fontanayı iki ayrı karıştırma kabına eşit miktarda bölün. Başka bir tavada toz şeker ile karamel yapın en son içerisine bal ekleyin karıştırarak biraz soğutun karıştırma kapılarından birinde olan creme fontanaya yaptığınız karameli ve nescafeyi ekleyip karıştırın. Bardakların tabanına eşit miktarda doldurup soğutucuya atarak dondurun. Alt kısım donduktan sonra kalan zencefilli creme fontanayı da eşit miktarda üzerine ekleyerek dondurun.

Kestane sosu yapımı;

Tavaya kestane şekerlerini alıp kaşık ile ezin kremayı ve balı ekleyip kaynatın. Fesleğenlerin yapraklarını ayıklayıp ince ince doğrayıp içerisine ekleyin iyice kaynayıp kıvam alsın kenara alıp bir miktar soğutun. Donan creme fontanaların üzerine eşit miktarda kestane sosu yayın. Tekrar dolaba atın.

Sifon kek yapımı;

Karıştırma kabına beyaz pralin, yumurta beyazı, un, tuz, mürekkep balığı mürekkebini ekleyip iyice köpürene kadar çırpın sifonun içerisine doldurup kapağını kapatın. 2 adet gaz tüpünü içerisine doldurun karton bardaklara sıkarak mikrodalga fırında 40 saniye 1 dk. Arası pişirin ve bardakları keserek kekleri içerisinden çıkartın. Üzerlerini bronz toz boya ile kaplayın

Çikolata dekoru yapımı;

Kakao yağını eritip yağ bazlı toz siyah boya ile karıştırın. Karıştırarak soğutun dekor jelatininin üzerine fırça ile yayın dondurun. Beyaz para çikolataları eritin. Bir miktar soğutup dekor jelatinlerinin üzerindeki kakao yağlarının üzerine ince bir tabaka halinde yayın bardağın üzerlerini kapatacak boyda bir çember ile çikolataları kesin. Creme fontanaları dolaptan çıkartın cımbız yardımı ile sifon keki bardağın orta kısmına yerleştirin. Frambuaz, böğürtlen, Frenk üzümü, altın çilek ve kumkuat ile etrafını süsleyin. Yaptığınız çikolata dekoru ile üzerini kapatın.