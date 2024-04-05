  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

AK Parti MYK’sında o isimlerin istifası istendi mi? Ve detaylar ortaya çıktı

YSK kararı da kurtaramayacak, tükürüğünde boğulacak! Karar değişir Zeydan gider

Ankara’da polis ve jandarmadan dev operasyon: Aranan yüzlerce kişi yakalandı

Teröristbaşından da kirli iş birliği itirafı! ‘CHP bu oyları kendi oyu sanmasın’

Türkiye 32 yıllık prangasından kurtuldu! Artık kimse tutamayacak Önce Rusya sonra Türkiye o anlaşmayı feshetti

Yeniden Refah Partisi’nden bir garip iddia! Hadi oradan be! Avucunuzu yalarsınız avucunuzu

Yazıklar olsun sizin milliyetçiliğinize! TC tabelası ile Türkiye Cumhuriyeti olunmaz

TB2, TB3 ve Bayraktar Kızılelma derken Baykar'ın son yaptığı olay! Sessiz sedasız yapmışlar

Mübarek olsun... Bin aydan daha hayırlı olan Kadir Gecesi'nde bunları unutmayın

5 yılda nereden nereye! Faşist Wilders’ın sağ kolunun değişimi
Aktüel Çözülemeyen sorun! Mezarlık yolunda feci olay
Aktüel

Çözülemeyen sorun! Mezarlık yolunda feci olay

Yeniakit Publisher
2024-04-05 14:09:00 -
Çözülemeyen sorun! Mezarlık yolunda feci olay

Antalya’nın Akseki ilçesinde mezarlık ziyareti için evden çıkan 82 yaşındaki kadına, sürü halinde gezen çoban köpekleri saldırdı. Yaşlı kadın olay yerinde hayatını kaybetti.

Olay, sabah saatlerinde Karakışla mahallesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, mezarlıktaki yakınlarının kabrini ziyarete giden Havva Özen (82), R.D.’ye ait çoban köpeklerinin saldırısına uğradı. Birçok yerinden ısırılan talihsiz kadın olay yerinde hayatını kaybetti. İhbar üzerine bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş güvenlik önlemleri alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23