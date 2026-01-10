Covid aşıları ile kanseri ilişkilendiren çalışmaya siber saldırı Araştırma 'Karıştırma'!

Hakemli bir bilimsel çalışmayı yayımlayan onkoloji dergisi Oncotarget, gizemli bir siber saldırı sonrası çevrimdışı kaldı.

Tufts ve Brown Üniversiteleri’nden araştırmacıların hazırladığı çalışmada, mRNA Covid enjeksiyonlarının ardından kısa süre içinde ortaya çıkan ya da hızla kötüleşen kanser vakaları inceleniyordu.

Çalışmanın yayımlanmasından hemen sonra derginin sitesine erişim kesildi, yaşananlar “sansür” iddialarını beraberinde getirdi.

İncelemede, 2020 ile 2025 yılları arasında yayımlanan 69 bilimsel çalışma ve vaka raporu analiz edildi. ABD, Japonya, Çin, İtalya, İspanya ve Güney Kore dahil 27 ülkeden bildirilen verilerde, Covid aşısı sonrası haftalar içinde yeni kanser teşhisi konulan ya da mevcut kanserin hızla kötüleştiği 333 vaka yer aldı. Tek bir ülkenin baskın olmadığı, benzer örüntülerin küresel ölçekte raporlandığı kaydedildi.

İncelemede yer alan bazı vaka raporlarında, tümörlerin aşı enjeksiyon bölgelerine yakın alanlarda ortaya çıktığı bilgisi yer aldı. Ayrıca daha önce stabil seyreden bazı kanser türlerinde ani alevlenmeler rapor edildi. Yazarlar, bu bulguların mekanizmasının anlaşılması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç olduğunu kaydetti.

Çalışmanın yazarlarından Wafik El-Deiry, paylaşılan bir metne atıf yaparak, siber saldırının yayımlanmış bilimsel çalışmaların doğruluk denetimini yapan çevreler tarafından gerçekleştirilmiş olabileceği iddiasını gündeme getirdi.

Bazı uzmanlar çalışmanın Covid aşıları ile kanser arasında doğrudan bir neden-sonuç ilişkisi ortaya koymadığını yazdı. İncelemede, yalnızca daha önce yayımlanan çalışmalarda görülen ortak örüntüler bir araya getirildi. Vakaların önemli bölümünde tümörlerin enjeksiyon yapılan kol bölgesine yakın alanlarda görüldüğü aktarıldı, ancak bu durumun aşıların kansere yol açtığı anlamına gelmediği de değinilmişti.

Çalışmanın yayımlanmasından birkaç gün sonra Oncotarget’in internet sitesine erişim sağlanamadı. Sitede “kötü ağ geçidi” hatası yer aldı. Dergi yönetimi, çevrim içi operasyonlarda ciddi aksaklıklar yaşandığını ve olayın bir siber saldırı şüphesiyle FBI’a bildirildiğini duyurdu.

Çalışmanın yazarlarından Brown Üniversitesi’nden Dr. Wafik El-Deiry, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarda sert ifadeler kullandı. El-Deiry, “Sansür ABD’de hala varlığını sürdürüyor ve tıp alanına büyük ve korkunç bir şekilde girmiş durumda” sözleriyle yaşananlara tepki gösterdi. Paylaşımlarda, saldırının yeni yayımlanan araştırmalara erişimi engellediği endişesi dile getirildi.

FBI, Oncotarget’e yönelik saldırıyla ilgili herhangi bir soruşturmayı ne doğruladı ne de yalanladı.

Dergi tarafı, kanıt sunmadan saldırının anonim bilimsel tartışma platformu PubPeer ile bağlantılı olabileceğini öne sürdü. PubPeer ise iddiaları reddederek, platformun dergide yaşananlarla hiçbir ilgisi olmadığını açıkladı.