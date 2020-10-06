Covid-19’a yakalanma tehlikesine açık 26 hayvan türü, 'insanlara hastalık geçirebilir'

Uzmanlar, bunun hayvan türlerinin nesli için tehdit oluşturabileceği gibi, bu hayvanların bir "virüs rezervi"ne dönüşebileceği ve sonradan insanlara virüs geçirebileceğini dile getirdi.

Korona virüs salgınının yarasalar arasında başladığı ve daha sonra muhtemelen karınca yiyenlerden insanlara geçtiği tahmin ediliyor.

Salgının başlangıcında Hong Kong'da bir köpeğin "hafif korona virüs belirtileri" göstermesi endişeye neden olmuş ancak sonradan uzmanlar, evcil hayvanların bir enfeksiyon kaynağı olabileceğine ilişkin kanıt bulunmadığını belirtmişlerdi.

New York'ta yer alan Bronx Hayvanat Bahçesi'nde bakıcısından hastalık kapan bir kaplanın korona virüs testi pozitif çıkmıştı. Fakat uzmanlar, hayvanların korona virüs kapması konusunda "toplu bir histeri" yaşandığını ifade etmişlerdi.

Bununla beraber UCL'in araştırması insanlarla düzenli olarak temas halinde bulunan hayvan türlerinin riske açık olduğunu işaret ediyor.