Covid-19 taraması başladı: 150 bin kişiye test yapılacak

Türkiye’de korona virüste (Covid-19) bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan ve yaklaşık 150 bin kişiye yönelik ELİSA ve PCR testi uygulaması başladı. Pilot illerden Kırıkkale’de de TÜİK’in rastgele belirlediği 2 bin 300 adresteki 1 kişi üzerinde test yapılacağı bildirildi.

Kırıkkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, "Korona virüste bağışıklık oranının tespit edilmesini amaçlayan ve yaklaşık 150 bin kişiye yönelik ELİSA ve PCR testi uygulaması aralarında Kırıkkale’nin de bulunduğu pilot illerde başladı. Uygulama kapsamında ilimizde de bugün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından rastgele belirlenen 2 bin 300’ün üzerinde adreste sağlık ekiplerimizce, kişilerin rızası dahilinde her haneden 1 kişi olmak üzere PCR testi için sürüntü, ELİSA testi için de kan örneği alınacaktır. Bu sayede vatandaşlarımızın bu hastalıkla ne oranda karşılaştıkları belirlenebilecektir. Bu çalışmalara katkı vermek üzere belirlenen vatandaşlarımıza, anlayışlarından ve çalışmalara verecekleri desteklerden dolayı teşekkür ediyoruz" ifadeleri yer aldı.