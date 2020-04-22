Covid-19 sürecini iyi yönetenler, süreçten karlı çıkacak

Bakan Pakdemirli, Covid-19 Pandemi sürecinin bölgesel değil küresel olduğunu, bu nedenle, bittiğinde, süreci iyi yönetenlerin, aklını, zekasını, sermayesini, toprağını iyi kullananların, üretmekten korkmayanların, en kârlı olanlar olacağını vurguladı.

Pakdemirli, aldığımız tedbirler ve çiftçimizin de özverisiyle, bu süreci en az hasarla atlatan ülkelerden biri olacağımızı da sözlerine ekledi.

Bakan Pakdemirli, ülkemizde daha ilk Covid-19 vakası görülmeden önce alınan önlemler sayesinde gıda arzı noktasında herhangi bir sorun yaşanmadığını ve şu an itibariyle de gıda tedariğimizin yeterli düzeyde olduğunu belirtti.

Bakan Pakdemirli bu süreçle birlikte, Gıda arz güvenliğimizi garanti altına almak için ülkemizde ekilmedik yer bırakmamanın önemine de değinerek hazineye ait arazilerin tarıma açılması projesini hatırlattı; “Hazineye ait tarıma elverişli atıl arazileri,çiftçilerimize bedelsiz olarak tahsis ederek üretime kazandıracağız.Bu dönemde çiftçilikle ilgilenen, şehirden kırsala yerleşmek isteyen bir kesim var.Onlara da bir fırsat olsun diye bu projeyi başlattık. Hazine arazileriyle ilgilibaşvuruları il ve ilçe tarım müdürlüklerimiz aracılığıyla alacağız.Ayrıca başvuru kriterlerinde ise gençler, kadınlar ve arazinin bulunduğu köylerdeyaşayanlar ile arazisi küçük olanlara pozitif ayrımcılık tanıyacağız.Pilot olarak başlattığımız proje için Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız,14 milyon metrekare hazine arazisi verdi ve bunun devamı da gelecek inşallah.Tahsis edilen bu arazilerde; hububat, baklagiller, yağlı tohumlu bitkiler veyem bitkileri gibi stratejik öneme sahip ürünlerin ekilmesini de sağlamış olacağız!” dedi.

“İZMİR’E SON 17 YILDA 16,3 MİLYAR LİRA TARIMSAL DESTEK VERİLDİ”

İzmir’in tarım ve hayvancılıkta Türkiye ekonomisi için önemli bir yere sahip olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, bunda son 17 yılda verilen destekler ve yapılan yatırımların payının büyük olduğunu belirtti. Bakan Pakdemirli desteklerden kimisini de hatırlattı; “İzmir’e son 17 yılda 16,3 milyar Lira tarımsal destek verdik ve yatırım yaptık. Kırsal Kalkınma desteklerimiz kapsamında 444 proje için yaklaşık 200 Milyon Lira hibe desteği ödedik. Ödediğimiz hibeler ile yapılan yatırımlar neticesinde 4.757 kişiye istihdam sağlandı. Genç çiftçilerimizin toplam 572 projesini, 17,2 milyon Lira hibe ile destekledik.Hayvancılığın olmazsa olmazı meralarımıza İzmir’de özel hassasiyet gösterdik.Ve yaklaşık 68 bin dekar mera ıslah çalışmasını tamamladık.Son 17 yılda İzmir’imiz için yaklaşık 446 milyon Lira yem bitkileri desteği ödedik.6 tarımsal ovamızı sit alanı olarak koruma altına aldık.Aliağa Ovası, Bakırçay Ovası, Kemalpaşa Ovası, Menemen Ovası (Gediz),Ödemiş Ovası (Küçükmenderes) ve Selçuk Ovası’na çivi dahi çaktırmayacağız,sadece tarımsal üretim yapacağız dedik,dediğimizi yaptık, yapmaya devam edeceğiz!Yıllık 59 milyon m 3 içme suyu, 27 baraj, 8 gölet ve96 taşkın koruma tesisi de İzmir için 17 yılın kazanımlarından bazıları.Diğer taraftan yaklaşık 547 bin dekar araziyi suyla buluşturarak,çiftçilerimize yıllık 503 milyon Lira zirai gelir artışı sağladık.Çiftçilerimizin tarlalarını daha kolay ekebilmeleri,zaman ve yakıt tasarrufu sağlayabilmeleri maksadıylaİzmir’de 565 bin dekar alanda toplulaştırma çalışmalarımızı tamamladık. Yine ormancılık sektöründe de durmadan dinlenmeden çalıştık, İzmir’de son 17 yılda; 114,5 milyon fidanı toprakla buluşturduk. Arıcılığı geliştirmek maksadıyla 15 adet bal ormanı tesis ettik,böylece bal üretiminde yaklaşık %20’lik bir artış sağladık.Ayrıca İzmir’imize 3 şehir ormanı ve 70 mesire yeri kazandırdık.Orman mahallelerinde yaşayan 3.623 aileye,yaklaşık 47 milyon Lira ORKÖY kredisi ve hibe desteği sağladık.5000 Köye 5000 Orman Projesi kapsamında,İzmir’de 205 mahallede 582 bin adet gelir getirici tür fidanı diktik.İzmir’de, “Geleceğe Nefes” kampanyasında 46 lokasyonda1 milyondan fazla fidan dikildi. Anlık hava durumlarının vatandaşımıza sunulması maksadıyla,63 adet Meteoroloji Gözlem Sistemi kurduk.”

İzmir’in de içerisinde yer aldığı 4 pilot ilde,Kırsal Kalkınmada Uzman Eller Projesinin başlatıldığını da hatırlatan Bakan Pakdemirli, İzmir’den 25 projeyi destekleme kapsamına aldıklarını ve hibe sözleşmelerinin imzalanması aşamasına gelindiğini de belirtti.

İZMİR TARIMA DAYALI İHTİSAS OSB’LER İÇİN YER SEÇİM ÇALIŞMALARI BAŞLADI

Bakan Pakdemirli, sözlerine Tarıma Dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgeleri projesi ile devam etti; “İzmir’de 7 ilçemizde kuracak olduğumuz Tarıma Dayalı İhtisas OrganizeSanayi Bölgelerinin müjdelerini daha önce sizlerle paylaşmıştım.Sürekli çalışan, üreten, üretenin yanında olan bir bakanlık olarak, bu ihtisasalanlarında çalışmalarımızın tüm hızıyla devam ettiğini de söylemek isterim.Bütün ilçelerimizde yer seçim çalışmalarımıza başladık.Dikili ilçemizdeki Organize Saniye Bölgesine tüzel kişiliğini kazandırdık.İnşallah Bayındır ve Menderes’te bu yılsonunda;Aliağa, Bergama, Kınık ve Kiraz OSB’ler için de tüzel kişilik çalışmalarınıönümüzdeki yıl içerisinde tamamlamış olacağız.”

İZMİR’DE BU YIL BİR DİZİ PROJE GERÇEKLEŞTİRİLECEK

İzmir’e yine müjdeleri olduğunu belirten Bakan Pakdemirli, öncelikle Şubat ayında Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle açıklanan ve bu yıl gerçekleştirilecek olan projeleri hatırlattı. “İzmir ve ilçelerinde bu yıl içerisinde toplam 46 adet Tarım Kredi KooperatifMarketini hizmete açacağız.26 milyon fidanı toprakla buluşturacağız.4 milyon adet fidan üreteceğiz.Kemalpaşa Nazarköy’de ormanlık alanda, 20 km yürüyüş parkuru olan ve3000 yıllık Hitit Anıtını ön plana çıkaran Ekoturizm Alanı oluşturacağız.İzmir’imizde 1 şehir ormanı, 8 mesire yeri ve 3 bal ormanı tesis edeceğiz.ORKÖY çalışmaları kapsamında, orman mahallelerinde yaşayan240 ailemize, 8 Milyon TL ferdi kredi ve hibe desteği sağlayacağız. Dünyanın en eski kültürel yerleşim yerlerinden olan, Bergama ilçemiziniçerisinden geçen Selinos Deresi’ni ıslah ederek, turizme kazandıracağız.Kırsal Kalkınma Destekleri 13. Etap Kapsamında;İzmir’den 38 projeye toplam 23 Milyon TL hibe ödemesi gerçekleştireceğiz.200 Milyon Lira maliyetli Kapıkaya Barajı’nı yatırım programımıza aldık. 32.530 dekar araziyi sulayacak olan Kınık Kapıkaya Barajı ileçiftçilerimize 30 Milyon Lira zirai gelir artışı sağlayacağız.Bütün bu müjdelerimizin İzmir’imize tekrar hayırlı uğurlu olmasını diliyorum.”

BAKAN PAKDEMİRLİ’DEN İZMİR’E YENİ MÜJDELER

İzmir’e yeni müjdelerini de açıklayan Bakan Pakdemirli, ilk olarak kurulacak meteoroloji gözlem istasyonunu açıkladı “Her zaman söylediğim gibi; meteoroloji hayatımızın her anında ve her alanında.Bu nedenle şimdiden müjdesini vermek isterim; Selçuk Efes Havalimanı’nainşallah Otomatik Meteoroloji Gözlem İstasyonu kuruyoruz!Yine şehrimizde bu yıl içerisinde32 birimde 2/B orman kadastro çalışması yapacağız. 3 ilçemizde de 26 bin dekar alanda mera ıslah çalışması yapacağız. İzmir’de Sakız, Kıvırcık ve Pırlak koyunları ile Türk Saanen keçisini desoy kütüğü kapsamına alıyoruz. Soy kütüğü kaydı tutulan işletmelerehayvan başına 100 TL, bu işletmelerden koç ve teke alan yetiştiricilere500 TL destekleme ödemesi yapacağız.Hatırlarsanız; kaliteli damızlık ihtiyacının karşılanabilmesi için İzmir’imizeyaklaşık 1 milyon Lira hibe ile Damızlık Düve Üretim Merkezini kazandırmıştık.Düve Alım Desteği kapsamında da inşallah; 37 yetiştiricimize1,2 milyon Liralık destekleme ödemesi yapacağız.Tabi bu arada; taşkın ve sel felaketlerinden şahsen de zarar görmüş biri olarak,bu konunun İzmir’in ne kadar canını yaktığını biliyorum!Dolayısıyla bu kapsamda; İzmir’de toplam maliyeti 47 milyon Lira olan4 adet taşkın koruma tesisinin inşaat ihalelerini, bu yıl içerisinde yapacağımızhaberini de vermek isterim. İnşaat ihalesini yapacağımız projelerimiz:1. Kemalpaşa Nif Çayı Islahı 1.Kısım2. Karaburun Küçükbahçe Mahallesi Taşkın Koruma Tesisi,3. Karaburun Küçükbahçe Mahallesi Kurfal ve Sulu (Eğriliman) Dereleri Islahı ve4. Foça Deniz Üs Komutanlığı İçerisinden Geçen Dere Yataklarının Islahı. Ayrıca Kiraz ilçemizde inşaat çalışmalarına başladığımız, Akpınar, Çınarlıdere ve Avunduk Mahallesi Çınarcık Deresi Islahı ilemahallelerimizi de taşkınlardan koruyor olacağız. Hayırlı, uğurlu olsun!Diğer taraftan; Tire’de, 14 Mart 2019 tarihinde temelini attığımız,10 milyon dolar yatırım bedelli Tarım Kredi Yem Fabrikasını dainşallah Temmuz ayı itibariyle hizmete almayı planlıyoruz.Bu büyük yatırım sayesinde, regülasyon görevimizi daha iyi şekilde yerinegetirecek, çiftçimize daha ucuz ve kaliteli yem temini sağlayacağız.”