Covid-19 sürecinde uygulanan tedbirlerle tarımda çarklar döndü

Tarım ve Orman Bakanlığı, yeni tip coronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde aldığı 106 önlemle tarım ve gıda ürünleri üretiminin aksamadan devam etmesini sağladı. Covid-19 sürecinden en fazla etkilenen alanlar arasında tarım ve gıda sektörleri de yer aldı. Dünyada bazı ülkeler sınırlarını kapatırken, tarım ve gıdaya erişimde, lojistik ve tedarik zincirinde aksamalar yaşandı. Türkiye’de Tarım ve Orman Bakanlığı bu süreçte aldığı 106 tedbirle, tüketicilerin gıda ürünlerine sorunsuz ulaşmasını sağladı. Salgının ortaya çıkmasıyla birlikte Bakanlık bünyesinde hemen Covid-19 değerlendirme ve takip çalışmalarını yürütmek üzere çalışma grubu oluşturuldu. Bu süreçte Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce de hayvan sağlığı, hayvan ve hayvansal ürün ithalatı ile gıda konularında tavsiye vermesi için Bilim Kurulu teşekkül edildi. Halk sağlığının korunması için 81 ilde gıda iş yerlerine yönelik hijyen denetimleri üst düzeye çıkarılırken, salgının yayılmasının önlenmesi için gıda işletmelerinde de hijyen kurallarının en üst seviyede uygulanmasına başlandı. Gıda denetim ekiplerince, açıkta satılan gıda maddelerinin arzında hijyen kurallarına azami özen gösterilmesi sağlanarak, söz konusu kurallara uyulmayan durumlarda ürün arzına izin verilmedi. Gıda işletmelerinde, gıdanın hazırlanması, sunumu ve servis edilmesi sırasında virüsün yayılmasının engellenmesi amacıyla denetimler başlatıldı. Vatandaşlar tarafından yoğun tüketilen ekmek ve ekmek çeşitlerini üreten işletmelere yönelik denetimler artırıldı. Salgın devam ettiği sürece bu ürünlerin satışı hazır ambalajlı ve etiketli yapılacak. Ambalaj malzemesine konulmamış ürünlerin de hijyen tedbirlerinin alındığı dolap ve tezgahlarda satışı sürecek. Ayrıca salgın riskinin devam ettiği sürede, pazar, manav gibi yerlerde, sokaklarda, seyyar araçlarda ambalajlı veya ambalajsız ekmek ve çeşitlerinin satışı yapılmayacak. Sokakta, açıkta ya da ambalajsız satışa sunulan çiğ süt ve diğer gıda maddelerinin yerel yönetimlerle de iş birliği yapılarak denetim ve kontrol faaliyetleri gerçekleştirildi. Tüketicilerin doğru bilgilendirilmesi için “Gıdalardan insanlara Covid-19 virüsü bulaşır mı?” konulu görsel materyaller hazırlandı. Hayvan satış yerlerinin ve canlı hayvan nakil araçlarının temizlik ve dezenfeksiyonunun düzenli yapılması sağlandı. Hayvan satış yerlerindeki insan yoğunluğu dikkate alınarak, buna yönelik tedbir alınması kararlaştırıldı. Salgının başlangıç sürecinde egzotik ve pet hayvanların ülkeye girişi ile Çin’den hayvansal ürün ithalatı da durduruldu.