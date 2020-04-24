Covid-19 danışma kanalı BİP’te

BiP kullanıcıları operatör fark etmeksizin Keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalından Online COVID-19 testi yapabiliyor ve şüpheli durumlarda ALO 184 Sağlık Bakanlığı İletişim Merkezi Danışma Hattı’na ücretsiz ulaşabiliyor. Kanal takipçilerinin Sağlık Bakanlığı’nın salgın ile ilgili yayınladığı güncel haberlere, son durumu gösteren COVID-19 canlı haritasına ve genel duyurulara anında ulaşmaları da mümkün oluyor.​​​​​​ Vatandaşlar, virüsle ilgili duyuruları ve Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca’nın mücadele konusunda attığı tweet’leri, Twitter kullanıcısı olmasalar dahi BiP mesajı olarak alabiliyorlar. Tüm operatör kullanıcılarına ücretsiz olarak sunulan hizmete BiP uygulamasından indirip, Keşfet bölümünde yer alan Sağlık Bakanlığı kanalını takip eden herkes yararlanabiliyor.

BiP uygulamasının AppStore ve GooglePlay üzerinden en güncel sürümünü yüklemek için link: https://bit.ly/BiPSaglikBakanligi