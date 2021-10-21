"Covid-19, çocuk yoğun bakımlardaki ölümü iki katına çıkardı"

Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Prof.Dr. Esra Şevketoğlu, genel yoğun bakımlardaki ölüm hızı yüzde 7.6 iken, Covid-19 nedeniyle yatan hastalardaki ölüm hızını yüzde 13 bulduğumuz zaman, bu ölümün genel ölüm hızından yaklaşık olarak iki kat daha yüksek olduğunu gördük" dedi

Türk Pediatri Kurumu tarafından düzenlenen 56. Türk Pediatri Kongresi, Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde devam ediyor. 'Çocuk ve Şiir' temasıyla düzenlenen ve yüzlerce çocuk doktorunun katıldığı kongrede Covid-19 ve çocuklar üzerindeki etkisi de tartışıldı.

Kongreye katılan, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi Birim Sorumlusu Prof. Dr. Esra Şevketoğlu, başından beri erişkin hastalarda pandemiyi yoğun şekilde yaşadıklarına dikkat çekerek, çocuk yoğun bakımlarda da hatırı sayılır şekilde hasta çocukları takip ettiklerini söyledi.

O dönemde tam olarak bilmedikleri bir hastalıkla karşı karşıya olduklarını dile getiren Şevketoğlu, “Herkes bu hastalıkla aynı anda hem mücadele edip hem de tedavi etmek için uğraşıyordu. Biz hem tecrübelerimizi hem de ülkemizde durum nasıldır diye araştırmak amacıyla bir çalışma yapmaya karar verdik. Türkiye’deki 23 ildeki 44 çocuk yoğun bakım merkezinden Covid 19’dan yatırılan hastaları formlar düzenleyerek, verilerini elde ettik. Sağlık Bakanlığı’ndan etik kurallarından oyanlarımızı aldık. Mart 2020 ile Nisan 2021 arasındaki dönemi kapsayan sürede 44 çocuk yoğun bakıma her sebepten toplam 21 bin hasta yattığını gözlemledik. Covid 19 tanısıyla yatan hasta sayısı ise 335’ti. Çocuk yoğun bakımlardaki Covid 19 sıklığını binde 16 olarak tespit ettik. Genel sayıya baktığımız zaman çok fazla görülmüyor. Covid 19 nedeniyle yoğun bakımlara yatan hastalardaki ölüm oranına bakıldığında 335 çocuktan 44’ünü kaybettik. Bu da yüzde 13 gibi bir rakama tekabül ediyor. Bütün çocuk yoğun bakımlardaki bu 21 bin hasta çocuğun, bin 500 hastayı çeşitli sebepler yüzünden kaybettiğimizi tespit ettik. Genel yoğun bakımlardaki ölüm hızı yüzde 7.6 iken, Covid-19 nedeniyle yatan hastalardaki ölüm hızını yüzde 13 bulduğumuz zaman, bu ölümün genel ölüm hızından yaklaşık olarak iki kat daha yüksek olduğunu gördük" diye konuştu.

Erişkinler kadar çocuklarda Covid-19 görülmediğinin doğru olduğunun altını çizen Şevketoğlu, “Ama çocuklar da Covid-19 olarak çocuk yoğun bakımlarda takip edildi. Çocukların kaybedildiği ve bu oranın hiç de az olmadığı gibi bir sonuca vardık” dedi.