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Aktüel

Covid -19 iş kazası sayılmayacak

Covid-19 salgını sürecinde iş dünyasının merak ettiği, hukukçular arasında görüş ayrılığına sebep olan konuyu Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığı genelge ile aydınlattı.

Yeniakit Publisher
2020-05-09 10:08:24 -
Covid -19 iş kazası sayılmayacak

Covid-19 salgını sürecinde iş dünyasının merak ettiği, hukukçular arasında görüş ayrılığına sebep olan konuyu Sosyal Güvenlik Kurumu yayınladığı genelge ile aydınlattı. Daha önce benzer bir salgın hastalığa yakalanan çalışanların bu süreçleri iş kazası statüsüne sokan uygulamayı, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkanlığı özel bir genelge yayınlayarak Covid-19’u iş kazası statüsünden çıkarttı.


SGK Başkanlığı’nın 7 Mayıs 2020 tarih ve 2020/12 sayılı Genelgesinde, “Covid-19 virüsünün bulaşıcı bir hastalık olduğu dikkate alındığında, söz konusu salgına maruz kalan ve sağlık hizmeti sunucularına müracaat eden sigortalılara hastalık kapsamında provizyon alınması gerekmektedir” denildi.

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